Engelskt magasin om svensk grafen

Vinnovas strategiska innovationsprogram SIO Grafen publicerar ett engelskspråkigt magasin om den svenska utvecklingen kring grafen och andra 2D-material.

Magasinet – Swedish Graphene Forum Magazine – kommer att en gång om året rapportera det dagsaktuella läget kring grafen och andra 2D-material.

Enligt magasinet finns ett växande intresse kring innovativa avancerade material både globalt och lokalt.

I första numret möter du grafen-projekt inom bland annat svets, betong och medicinteknik. Dessutom finns en internationell utblick och intervjuer med studenter, forskare och entreprenörer som jobbar i området.

Magasinet ges ut av det strategiska innovationsprogrammet SIO Grafen, finansierat av Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

Läs magasinet i pdf-version här (länk).