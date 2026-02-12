Domstolsbeslut ger Europa tillfälligt fördel i dragkampen om Nexperia

Ett domstolsbeslut om att anklagelserna om misskötsel av den nederländska halvledartillverkaren Nexperia ska utredas innebär också att den europeiska ledningen kan sitta kvar. Däremot innebär det inget avgörande i dragkampen mellan Kina och Europa om vem som ska kontrollera bolaget.

Det är en avdelning hos hovrätten i Amsterdam, Enterprise Chamber of the Amsterdam Court of Appeal, som beslutat att startat en utredning om Nexperia huruvida det förekommit ”felaktigheter” i skötseln av bolaget. Beslutet att företagets vd temporärt skiljs från sin position kvarstår också liksom beslaget av aktierna.

Beslutet är ett bakslag för kinesiska Wingtech och dess huvudägare Zhang Xuezheng.

Domstolen fattade redan i oktober beslut om att tvångsförvalta Nexperia och skriver i gårdagens beslut att:

en intressekonflikt [mellan Wingtech och Nexperia] har hanterats utan tillbörlig omsorg. Vidare finns det indikationer på att Nexperias vd ändrade strategin utan intern förankring under hot om kommande sanktioner; överenskommelser med näringsdepartementet följdes inte längre, europeiska chefers befogenheter begränsades och de sades upp.

Wingtech beklagar beslutet och säger att bolaget kommer att fortsätta arbeta för att få tillbaka kontrollen. I ett uttalande noterar bolaget också att det uppskattar att domstolen ska undersöka hur den europeiska ledningen har agerat.

Den här typen av ärenden kan ta sex månader eller mer och under tiden riskerar dragkampen och bolaget mellan den kinesiska och den europeiska delen av bolaget att fortgå.