Ännu större containerskepp byter batteri

Det elektriska containerskeppet Kun har plats för 740 fraktcontainrar i standardstorlek (TEU). Tio av dem fraktar inte gods utan är fyllda med batterier – som byts ut istället för att laddas.

Skeppet heter Ning Yuan Dian Kun och har testats i havet utanför Shanghai. Testerna ska ha varit avslutade i fredags om allt gått enligt plan. Nu ska det i så fall tas i drift på matarlinjer kopplade till hamnkomplexet Ningbo–Zhoushan (världens största hamn mätt i hanterad mängd gods, 1,4 miljarder ton i fjol).

Battericontainrarna har en total kapacitet på 19 MWh. Batterierna kan laddas, men de kan även bytas ut mot fulladdade containrar.

Vinsterna är de vanliga för batteribyte. Det spar tid och laddinfrastruktur och man separerar skeppets och batteriernas livscykler.

Kun är stor men bara ett matarfraktskepp som omlastas till större skepp. Dess 740 containrar kan jämföras med de 20 000 containrar som oceangående containerskepp kan ta.

Kun sjösattes för mindre tester i september och genomförde förtöjningsprov i januari. I februari har det provkörts ute på havet för att verifiera smarta funktioner som obemannad drift, navigation på öppet vatten, kollisionsundvikning, realtidsövervakning runt fartyget, visuell perception i alla väder, ruttplanering.

Skeppet har två permanentmagnetmotorer på 875 kW vardera. Och solceller. Byggaren är Jiangxin, ägaren är Ningbo, båda statligt kontrollerade bolag. Kun kommer att få ett systerskepp: Peng.

I kinesisk inlandstrafik finns sedan länge två containerskepp med batteribyte. I december 2023 sjösattes de i Yangtzefloden.

De heter Zhongyuan Haiyun Lushui 01 respektive 02. De har 58 MWh batterier i TEU-containrar. Byggare och ägare är statligt ägda Cosco (China Ocean Shipping Group).

Kina är inte ensamt om batteribyte i containerskepp. Finska Wärtsilä har hållit sig väl framme och har sedan flera år en lösning för bytbara batteripack, Zespacks. De sätter just nu upp batteribytesstationer längs det nederländska inlandsvattensystemet. Här är det containerpråmar på ett halvdussin MWh som använder batteribyte.

I maj planerar FN-organisationen IMO (International Maritime Organization) att klubba en standard för batteribyte på eldrivna fraktskepp.

Det fanns jorden runt i fjol somras tusen batteridrivna fartyg av olika slag, och ytterligare 500 beställda. En femtedel var helelektriska och övriga hybrider – skepp som exempelvis använder batterier i hamn. Trenden är att batterikemin går mot LFP, liksom i elbilar.