Uppsala pratar med Mitubishi om datacenter i rymden

Bruhn–Bruhn Innovation har skrivit ett samförståndsavtal med japanska Mitsubishi och amerikanska Blue Marble. Den gemensamma nämnaren är digitala rymdsystem.

Bruhn–Bruhn beskriver det som en milstolpe.

– Det för samman stark industriell kapacitet och djup teknisk expertis och skapar möjligheter att tillsammans utveckla framtidens digitala rymdsystem. Det är ett stabilt steg mot mer robusta rymdoperationer över tid, säger vd Karolina Bruhn.

Paret Bruhn representerar tung svensk kompetens inom hårda och mjuka beräkningskomponenter för satellit och rymd. Du hittar dem i vårt arkiv i olika konstellationer sedan två decennier.

Samförståndsavtalet offentligjordes under Kanagawa Space Summit. Det ”etablerar ett ramverk för samarbete inom onboard-informationsbehandling för rymdsystem”. Fokus är på avancerad databehandling och autonomi direkt ombord på satelliter och rymdsystem.

Samarbetet omfattar även gemensamt arbete med att studera och främja en standard för användargränssnitt, med målet att stödja ett bredare ekosystem av systemanvändare och applikationsutvecklare.

Vad konkret gör ni?

– Vi gör något inom området. Det är vad vi får säga i nuläget.

De tre företagen bidrar med varsin pusselbit för databehandling i satellit:

• Blue Marble har hårdvara för onboard databehandling och prestandaoptimering. En av produkterna är en dator på AMD 8845HS i 4 nm, AMD Xilinx Versal gen 2 och 8 TB NVMe.

• Bruhn–Bruhn bidrar med middleware och mjukvara för containerbaserad drift och integration, inklusive rymdanpassade Kubernetes-miljöer och stöd för applikationsutveckling.

• Mitsubishi Electric integrerar teknikerna och leder utveckling, demonstration och driftsättning för både statliga och kommersiella rymdtillämpningar.

Elektroniktidningen har skrivit om Bruhn–Bruhns rymdversion av datacentermjukvaran Kubernetes. Företaget fortsätter att utveckla och testa sitt rymd-Kubernetes i ett labb i Uppsala.