Tipsa en student: Gratis sommarskola i Italien

De tre EU-programmen Aeneas, Eposs och Inside gör gemensam sak för fjärde året i rad och ordnar en sommarskola i Italien den 23 till 28 augusti. Målet är att få fler studenter att arbeta i halvledar- och elektronikindustrin efter sin examen.
Sommarskolan hade premiär år 2023 och blev uppenbarligen så lyckad att den arrangeras även i år. Platsen är universitetet i Bologna och sommarskolan har återigen mottot ”Fascinating Electronics for a Cool World”.
Sommarskolan är tänkt för studenter som har klarat av minst två år men samtidigt har minst ett år kvar.
Under veckan finns det möjlighet att fördjupa sig i bland annat halvledarteknik, chipdesign, inbyggda system och integration.
Undervisningen och bostaden är gratis medan resekostnader täcks upp till 600 euro.
Senast 30 april måste ansökan vara inskickad.