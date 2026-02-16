Tipsa en student: Gratis sommarskola i Italien

De tre EU-programmen Aeneas, Eposs och Inside gör gemensam sak för fjärde året i rad och ordnar en sommarskola i Italien den 23 till 28 augusti. Målet är att få fler studenter att arbeta i halvledar- och elektronikindustrin efter sin examen.

Sommarskolan hade premiär år 2023 och blev uppenbarligen så lyckad att den arrangeras även i år. Platsen är universitetet i Bologna och sommarskolan har återigen mottot ”Fascinating Electronics for a Cool World”.

Sommarskolan är tänkt för studenter som har klarat av minst två år men samtidigt har minst ett år kvar.

Under veckan finns det möjlighet att fördjupa sig i bland annat halvledarteknik, chipdesign, inbyggda system och integration.

Undervisningen och bostaden är gratis medan resekostnader täcks upp till 600 euro.

Senast 30 april måste ansökan vara inskickad.

Mer information finns här (länk).