Två timmar om japansk-svenskt halvledarsamarbete

Japan satsar mångmiljardbelopp på att komma ifatt Taiwan, Sydkorea och USA på avancerad halvledartillverkning. Vad kan Sverige lära av det och hur kan vi samarbeta är två frågor som avhandlas på ett IVA-seminarium den 24 februari.

Störningar i globala leveranskedjor och snabb teknikutveckling har gjort halvledare till en strategisk nyckelfråga för konkurrenskraft, säkerhet och innovation. Samtidigt stärker Japan sin position inom avancerade halvledartekniker genom stora satsningar på forskning, produktion och industriell uppskalning, skriver IVA i inbjudan till seminariet.

Den 24 februari klockan 15:30 till 17:30 avhandlas nästa generations halvledarteknik, industriell utveckling och hur internationella samarbeten kan driva innovation, resiliens och långsiktig teknologisk styrka.

Huvudtalare är professor Tsunenobu Kimoto från Kyoto University, som föreläser om SiC-teknikens genombrott och dess betydelse för energieffektiv elektronik.

Medverkande:

Sylvia Schwaag Serger, vd IVA

H.E. Hideaki Mizukoshi, Japans ambassadör i Sverige

Tsunenobu Kimoto, professor, Kyoto University

Ryohei Gamada, Deputy Director General, JETRO London

Lars-Erik Wernersson, professor, Lunds universitet, IVA-ledamot

Stefan Bengtsson, Chalmers, IVA-ledamot

Björn Ekelund, forskningschef, Ericsson, professor Lunds universitet, IVA-ledamot

Elisabet Österlund, generalsekreterare, Svensk Elektronik

Mikael Östling, senior professor, KTH

För den som inte kan vara på plats i Stockholm går det att titta på webbsändningen.

Mer information och kostnadsfri anmälan här (länk).