Både truck och laddare på Volvos batteriteknik

En gaffeltruck med batteriteknik från Volvo Penta laddas av ett batterilager med batteriteknik från – Volvo Penta även där. Demonstrationen genomförs i italien.

Volvo Penta har anpassat Volvos batteripack för bussar och lastbilar för att användas som energilager. På detta har den italienska kunden Tecnogen byggt ett bess (batterienergilagringssystem).

I en demonstration används besset för att ladda en gaffeltruck från italienska FTHM. Den använder i sin tur Volvo Pentas elektrisk drivlina.

– Detta kommer att bana väg för elektrifieringen av hela FTMH:s sortiment av gaffeltruckar och tomcontainerhanterare, säger FTMH:s tekniska direktör Eugenio Ponzini.

Volvo Pentas batterilagerteknik härstammar från det batteripaket som finns i Volvos lastbilar och anläggningsmaskiner.

Tecnogen utvecklar bess för allt från laddstationer till toppavlastning. Volvo Penta tillhandahåller både komponenter och designstöd

Allt detta och mer därtill berättas i ett pressmeddelande från Swecon, ansvarig för försäljning, service, reservdelar och support för Volvo Pentas industrisegment.