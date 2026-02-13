JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Europractice får två år till

Utbildning, EDA-verktyg till överkomliga priser och tillverkning på wafers som delas med andra. Där har du EU-projektet Europractice som startade redan 1995 och nu fått förlängd finansiering till september 2028.

Sedan starten för 30 år sedan har programmet varje år gett över 600 universitet och forskningsinstitut tillgång till allt som krävs för att designa avancerade halvledarkretsar och halvledarsystem. I stället för att varje lärosäte ska bygga upp egen, dyr infrastruktur erbjuder Europractice en gemensam plattform med designverktyg och moderna halvledarprocesser liksom utbildning och teknisk support. 

Konsortiet leds av belgiska forskningsinstitutet Imec och omfattar även UKRI‑STFC, Fraunhofer IIS, Grenoble INP‑UGA och Tyndall National Institute.

Med förlängningen kallad Europractice 2.0 har ambitionen att stärka Europas kunnande inom halvledarområdet genom att erbjuda tillverkningstjänster i mer än 90 olika tekniker från flera leverantörer, baserat på så kallade MPW-körningar, där designen från flera användare tillverkas på samma wafer. 

Dessutom ingår kapsling och avancerade byggsätt vilket gör det möjligt att kombinera olika material och komponenter i samma system. 

Portföljen kommer att fyllas på med nya processer från europeiska forskningscentra liksom pilotlinorna som skapas inom ramen för EU:s forskningsprogram Chips JU. 

För att förkorta ledtiderna ska Europractice 2.0 också underlätta utbyte av design‑IP mellan användarna.

Europractice 2.0 kommer också att utbilda mer än 650 personer per år. Genom ett så kallat train‑the‑trainer‑upplägg är tanken att dessutom sprida kunskapen vidare till ännu fler studenter och ingenjörer. 

Förenklade designflöden och gemensamma tape-outs för studenter är tänkta att sänka tröskeln för praktiskt designarbete och gör det möjligt för fler studenter att få erfarenhet av verklig chipdesign.

Programmet ska också stötta akademiska spin‑offs i den tidiga inkubationsfasen och samverka nära med EU Chips Design Platform, EuroCDP. På så sätt skapas en tydlig och sammanhängande kedja – från idé och forskningsprototyp via designverktyg och MPW‑tillverkning till acceleration, kommersialisering och etablering på en global marknad. 

Tanken är att ett starkare europeiskt ekosystem för halvledare inte bara ska förse industrin med kompetens och teknik, utan också göra Europa mindre sårbart och mer konkurrenskraftigt i den globala kapplöpningen om avancerad elektronik, skriver Europractice i ett pressmeddelande.

13 feb 2026 08:26 - Per Henricsson
