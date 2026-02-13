e-säkring på 40V med många funktioner

Japanska Toshiba utökar sitt sortiment av elektroniska säkringar med TCKE6-serien, en serie kretsar som är klassade upp till 40 V och är avsedda för industri- och konsumentprodukter.

Kretsarna ger flera skyddsfunktioner i en och samma komponent. Förutom kortslutningsskydd motsvarande traditionella smältsäkringar har TCKE6-serien även strömbegränsning, överspänningsskydd samt inbyggt termiskt skydd. Vid överström, överspänning eller onormal temperatur stängs enheten snabbt ned för att skydda efterföljande kretsar.

Serien är märkt för 40 V och stöder ett inspänningsområde från 3,3 V till 30 V, vilket gör den lämplig för 5 V-, 9 V-, 12 V- och 24 V-system. Den typiska resistansen (RON) är 53 mΩ vid 1 A utgångsström, med ett maxvärde på 90 mΩ, vilket begränsar effektförlusterna. Kortslutningsresponsen är snabb, med en typisk reaktionstid på 0,1 µs vid 25°C.

Genom att samla flera skyddsfunktioner i en kapsel minskar behovet av diskreta komponenter och förenklar kretskonstruktionen. Komponenterna levereras i en TSOP6F-kapsel med måtten 2,9×2,8 mm och en höjd på 0,8 mm.

Modellerna TCKE601RA och TCKE603RA har automatisk återstart (auto-retry), medan TCKE601RL och TCKE603RL är latch-typer som kräver extern återställning. TCKE602RM medger växling mellan dessa lägen via extern signal.

TCKE6-serien passar bland annat robotar, industriella styrsystem, robotdammsugare och kontorsutrustning.