JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. e-säkring på 40V med många funktioner

e-säkring på 40V med många funktioner

Japanska Toshiba utökar sitt sortiment av elektroniska säkringar med TCKE6-serien, en serie kretsar som är klassade upp till 40 V och är avsedda för industri- och konsumentprodukter. 

Kretsarna ger flera skyddsfunktioner i en och samma komponent. Förutom kortslutningsskydd motsvarande traditionella smältsäkringar har TCKE6-serien även strömbegränsning, överspänningsskydd samt inbyggt termiskt skydd. Vid överström, överspänning eller onormal temperatur stängs enheten snabbt ned för att skydda efterföljande kretsar.

Serien är märkt för 40 V och stöder ett inspänningsområde från 3,3 V till 30 V, vilket gör den lämplig för 5 V-, 9 V-, 12 V- och 24 V-system. Den typiska resistansen (RON) är 53 mΩ vid 1 A utgångsström, med ett maxvärde på 90 mΩ, vilket begränsar effektförlusterna. Kortslutningsresponsen är snabb, med en typisk reaktionstid på 0,1 µs vid 25°C.

Genom att samla flera skyddsfunktioner i en kapsel minskar behovet av diskreta komponenter och förenklar kretskonstruktionen. Komponenterna levereras i en TSOP6F-kapsel med måtten 2,9×2,8 mm och en höjd på 0,8 mm.

Modellerna TCKE601RA och TCKE603RA har automatisk återstart (auto-retry), medan TCKE601RL och TCKE603RL är latch-typer som kräver extern återställning. TCKE602RM medger växling mellan dessa lägen via extern signal.

TCKE6-serien passar bland annat robotar, industriella styrsystem, robotdammsugare och kontorsutrustning.

Prenumerera på Elektroniktidningens nyhetsbrev eller på vårt magasin.

e-säkring på 40V med många funktioner
13 feb 2026 14:06 - Per Henricsson
e-säkring på 40V med många funktioner

Japanska Toshiba utökar sitt sortiment av elektroniska säkringar med TCKE6-serien, en serie kretsar som är klassade upp till 40 V och är avsedda för industri- och konsumentprodukter. 

ProduktLäs mer...
Uppsala pratar med Mitubishi om datacenter i rymden
13 feb 2026 10:33 - Jan Tångring
Uppsala pratar med Mitubishi om datacenter i rymden

Bruhn–Bruhn Innovation har skrivit ett samförståndsavtal med japanska Mitsubishi och amerikanska Blue Marble. Den gemensamma nämnaren är digitala rymdsystem.

NyheterLäs mer...
Två timmar om japansk-svenskt halvledarsamarbete
13 feb 2026 09:18 - Per Henricsson
Två timmar om japansk-svenskt halvledarsamarbete

Japan satsar mångmiljardbelopp på att komma ifatt Taiwan, Sydkorea och USA på avancerad halvledartillverkning. Vad kan Sverige lära av det och hur kan vi samarbeta är två frågor som avhandlas på ett IVA-seminarium den 24 februari.

NyheterLäs mer...
Europractice får två år till
13 feb 2026 08:26 - Per Henricsson
Europractice får två år till

Utbildning, EDA-verktyg till överkomliga priser och tillverkning på wafers som delas med andra. Där har du EU-projektet Europractice som startade redan 1995 och nu fått förlängd finansiering till september 2028.

NyheterLäs mer...
Domstolsbeslut ger Europa tillfälligt fördel i dragkampen om Nexperia
12 feb 2026 13:16 - Per Henricsson
Domstolsbeslut ger Europa tillfälligt fördel i dragkampen om Nexperia

Ett domstolsbeslut om att anklagelserna om misskötsel av den nederländska halvledartillverkaren Nexperia ska utredas innebär också att den europeiska ledningen kan sitta kvar. Däremot innebär det inget avgörande i dragkampen mellan Kina och Europa om vem som ska kontrollera bolaget.

NyheterLäs mer...
Engelskt magasin om svensk grafen
12 feb 2026 11:58 - Jan Tångring
Engelskt magasin om svensk grafen

Vinnovas strategiska innovationsprogram SIO Grafen publicerar ett engelskspråkigt magasin om den svenska utvecklingen kring grafen och andra 2D-material.

NyheterLäs mer...
Okmetics waferfab i volymproduktion
12 feb 2026 09:51 - Per Henricsson
Okmetics waferfab i volymproduktion

I somras kom de första skivorna från den nya delen av finska Okmetics fabrik i Vantaa, strax utanför Helsingfors. Nu är volymproduktionen igång av sex- och åttatums kiselwafers för specialtillämpningar som mikromekanik, sensorer, rf och kraftkomponenter.

NyheterLäs mer...
Klockan 17.45 spänner Trollhättan nya rymdmuskler
12 feb 2026 09:36 - Jan Tångring
Klockan 17.45 spänner Trollhättan nya rymdmuskler

Europas största rymdraket gör premiär idag i Franska Guyana. Ariane 64 – med motordelar från Trollhättan – lyfter 32 satelliter tillhörande Amazon.

NyheterLäs mer...
290 000 dollar för en Tesla Semi
12 feb 2026 08:05 - Jan Tångring
290 000 dollar för en Tesla Semi

För en eldriven dragarbil med en räckvidd på 800 km och 10,4 tons tjänstevikt vill Tesla ha 290 000 dollar. Detta enligt uppgifter till tidningen Electrek. Tesla Semi väntas gå in i volymproduktion i år efter omkring sex års förseningar. 

NyheterLäs mer...
Fransk AI får jättehjärna i Borlänge
11 feb 2026 12:10 - Jan Tångring
Fransk AI får jättehjärna i Borlänge

AI-bolaget Mistral ska använda det gigantiska AI-center som svenska Ecodatacenter bygger i Borlänge. Det beskrivs som en satsning som ska stärka Europas oberoende inom artificiell intelligens.

NyheterLäs mer...
Kanada vill bygga bil med Kina
11 feb 2026 10:56 - Jan Tångring
Kanada vill bygga bil med Kina

Kanada försöker etablera en kinesisk-kanadensisk bilfabrik i Kanada. Det berättade Kanadas industriminister Melanie Joly i en intervju med nyhetsbyrån Bloomberg. Landet befinner sig i ett handelskrig med USA och vill minska sitt beroende av USA.

NyheterLäs mer...
En timme om EU:s hållbarhetskrav
11 feb 2026 10:16 - Per Henricsson
En timme om EU:s hållbarhetskrav

Vad gäller för elektronikföretag och hur kommer man igång? Det är två frågor som du kan få svar på den 13 mars mellan 8:30 och 9:30 i ett webinarium arrangerat av Smartare Elektroniksystem tillsammans med Svensk Elektronik och Produktionslyftet.

NyheterLäs mer...
10 kW DC/DC för 800 V i datacenter
11 feb 2026 10:16 - Per Henricsson
10 kW DC/DC för 800 V i datacenter

Övergången till 800 V likströmsmatning till serverkorten i datacenter för AI-tillämpningar, ställer nya krav på verkningsgrad, effekttäthet och termisk prestanda. Amerikanska Navitas bidrag är en DC/DC-omvandlare på 10 kW baserad på GaN-komponenter vilket ger en effektivitet upp till 98,5 procent.

ProduktLäs mer...
Sju miljoner till plasma- och batteriprojekt
10 feb 2026 15:25 - Jan Tångring
Sju miljoner till plasma- och batteriprojekt

Uppstarten Besca tilldelas 7 miljoner kronor från Energimyndigheten för ett fyraårigt FoU-projekt med  batteriforskare på Uppsala universitet.

NyheterLäs mer...
Natriumjon i masstillverkad personbil
10 feb 2026 13:01 - Jan Tångring
Natriumjon i masstillverkad personbil

Kinesiska biltillverkaren Changan Automobile startar serieproduktion av personbilar med 45 kWh-batterier från CATL:s natriumjonbatterifamilj Naxtra. CATL beskriver det som början på en era med ”dubbel kemi”.

NyheterLäs mer...
Snabbar upp databassökningar
10 feb 2026 09:45 - Per Henricsson
Snabbar upp databassökningar

Chalmersavknoppningen Vesiro har tagit in 17,2 miljoner kronor i en såddrunda. Företagets plugin gör befintliga Elasticsearch-installationer upp till tre gånger snabbare.

NyheterLäs mer...
EU:s dyraste pilotlina invigd
10 feb 2026 09:32 - Per Henricsson

Igår gick det officiella startskottet för NanoIC, EU:s pilotlina hos det belgiska forskningsinstitutet Imec för CMOS-processer på 2 nm eller mindre. Investeringen uppgår till 2,5 miljarder euro.

NyheterLäs mer...
ACC överger två gigafabriker
09 feb 2026 09:49 - Jan Tångring

ACC lägger ner bygget av sina gigafabriker i Italien och Tyskland. Samtidigt bromsar ägaren Stellantis takten i sin elektrifiering och skriver av 22 miljarder euro, för att istället satsa mer på hybrider och fossilbilar. I Kanada säljer Stellantis sitt gigafabriksprojekt till LG.

NyheterLäs mer...
6500 privata LTE/5G-nät i världen
09 feb 2026 09:37 - Per Henricsson
6500 privata LTE/5G-nät i världen

Vid årsskiftet fanns det 6500 privata mobilnät baserade på LTE eller 5G i världen. Värdet på dem uppgick till 2,4 miljarder dollar enligt det Göteborgsbaserade analyshuset Berg Insight.

NyheterLäs mer...
Bott hittar buggar på löpande band på egen hand
09 feb 2026 08:59 - Jan Tångring

Den stora språkmodellen Claude har sedan hösten 2025 hittat över 500 allvarliga sårbarheter i olika öppenkodsprojekt. Kanske ännu mer märkvärdigt är att den gjort det på egen hand. Det meddelande i fredags Claudes ägare Anthropic, och larmade för att tempot i säkerhetsarbetet måste skruvas upp för att möta angripare med samma AI-beväpning.

NyheterLäs mer...
MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus
Bidrag från
branschens experter
Nya produkter
Senaste nyheter

Rainer Raitasuo

Rainer
Raitasuo
+46(0)734-171099 rainer@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)