Tesla testar V2G i Texas

Bilar av modellen Tesla Cybertruck kommer snart att börja mata elnätet i Texas. Det är Teslas första V2G-program i USA.

V2G betyder Vehicle-to-grid och innebär att fordon inte bara laddas från elnätet utan även kan skicka tillbaka el. Det kallas även dubbelriktad laddning.

Vid hög belastning på nätet laddar Cybertrucken automatiskt ur överskottsenergi till nätet. Behovet kan uppstå plötsligt och Tesla uppmanar deltagarna att alltid hålla bilen inkopplad.

Medverkan påverkar inte garantin.

Cybertruck är den enda Teslamodell som stöder dubbelriktad laddning. En Powershare Gateway behövs. Den kostar 2000 dollar. Teslas program i Texas heter ”Powershare Grid Support”. Betalningen är fakturakrediter.

Programmet gäller den som har Centerpoint eller Oncor som nätbolag. De täcker Houston och Dallas. Programmet kommer snart att expanderas till Kalifornien.

Tesla tillverkar inte bara bilar utan även batteripack. Företagets hembatteri Powerwall tjänstgör i virtuella kraftverk i Texas sedan 2022. En Powerwall rymmer 13,5 kWh. Ett Cybertruckbatteri är på 123 kWh.