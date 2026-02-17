Två svenska teknikbolag i nya säkerhetsalliansen

15 stora teknikföretag har bildat en organisation kallad Trusted Tech Alliance (TTA) som vill erbjuda en ”betrodd teknikstack” med allt från uppkoppling, molninfrastruktur och halvledare till mjukvara och AI. Tänkta kunder är myndigheter och företag med höga krav på säkerhet och digital suveränitet.

Medlemmarna har tagit fasta på den växande oron för säkerhet och geopolitiska spänningar. TTA positionerar sig som ett alternativ till leverantörer från så kallade högriskländer. Ingen av de 15 grundande medlemmarna kommer från Kina, Ryssland, Iran eller Nordkorea. I stället återfinns de tre stora amerikanska datacenterföretagen AWS, Google Cloud, och Microsoft, tunga AI‑aktörer som Anthropic och Cohere, samt europeiska och asiatiska industriföretag som Ericsson, Nokia, NTT, Rapidus, Saab och SAP.

Alliansen vänder sig till regeringar och större organisationer som både måste hantera en snabbt växande hotbild och bygga upp egna, mer suveräna digitala infrastrukturer. I kommunikationen betonas säkerhet och suveränitet om och om igen, och medlemmarna lovar att ”arbeta med regeringar och kunder så att nyttan av framväxande teknik kan realiseras utan att urholka det breda samhälleliga förtroendet, samtidigt som jobbtillväxt och ekonomisk utveckling främjas”.

Kärnan i TTA är en gemensam uppsättning principer för vad ”trusted technology” ska innebära i praktiken. Medlemmarna har enats om fem övergripande principer som ska styra hur de utvecklar, driftsätter, driver och samverkar kring teknik globalt:

Transparent bolagsstyrning och etiskt agerande

Operationell transparens, säker utveckling och oberoende granskning

Robust leverantörskedja och systematisk säkerhetsstyrning

Öppen, samarbetsinriktad, inkluderande och motståndskraftig digital infrastruktur

Respekt för rättsstatens principer och dataskydd

Samtidigt ser företagen en möjlighet att göra affärer. När reglerna kring så kallade högriskleverantörer och cybersäkerhet skärps får frågor om ursprung, kontroll och rättslig jurisdiktion allt större tyngd i upphandlingar.

Trusted Tech Alliance är ett sätt för dessa bolag att paketera sina erbjudanden i en gemensamt erbjudande och därmed ta marknadsandelar i ett klimat präglat av politiska konflikter och handelsrestriktioner.

De 15 grundande medlemmarna är: