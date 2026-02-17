Samplar 7 bitar med 175 GHz

En yta på endast 250×250 kvadratmikrometer, extremt låg energiförbrukning på 2,2 pJ per sample och en av de snabbaste samplingshastigheterna som rapporterats. Så presenterar forskningsinstitutet Imec sitt bidrag till konferensen ISSCC 2026.

Det handlar om en AD-omvandlare med sju bitar och samplingshastighet på 175 GSa/s tillverkad i en 5 nm FinFET-process.

Designen bygger på Imecs massivt tids-interleavade slope-arkitektur. Den lanserades 2024 men är nu kraftigt förbättrad med två patenterade innovationer.

Den första är en ny linjäriseringsteknik som korrigerar insignalen för distorsioner och säkerställer exakt signalomvandling. Den andra är switchade buffrar på ingången som effektivt matar AD-omvandlarens 2048-kanaler med minimal elektrisk belastning, vilket möjliggör ultrasnabb sampling utan försämrad signalintegritet.

AD-omvandlaren är utvecklad för datacenter med AI- och molntillämpningar som använder optiska datanät. Vid samplingshastigheter över 100 GS/s tenderar traditionella AD-omvandlare till optiska sändtagare att växa i storlek och introducera parasiter samt energiförluster.

Imec arbetar redan med en uppföljare som ska tillverkas i en 3 nm-process och även 1,4 nm för att nå 300 GSa/s eller mer.