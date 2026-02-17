JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Samplar 7 bitar med 175 GHz

Samplar 7 bitar med 175 GHz

En yta på endast 250×250 kvadratmikrometer, extremt låg energiförbrukning på 2,2 pJ per sample och en av de snabbaste samplingshastigheterna som rapporterats. Så presenterar forskningsinstitutet Imec sitt bidrag till konferensen ISSCC 2026.

Det handlar om en AD-omvandlare med sju bitar och samplingshastighet på 175 GSa/s tillverkad i en 5 nm FinFET-process.

Designen bygger på Imecs massivt tids-interleavade slope-arkitektur. Den lanserades 2024 men är nu kraftigt förbättrad med två patenterade innovationer. 

Den första är en ny linjäriseringsteknik som korrigerar insignalen för distorsioner och säkerställer exakt signalomvandling. Den andra är switchade buffrar på ingången som effektivt matar AD-omvandlarens 2048-kanaler med minimal elektrisk belastning, vilket möjliggör ultrasnabb sampling utan försämrad signalintegritet.

AD-omvandlaren är utvecklad för datacenter med AI- och molntillämpningar som använder optiska datanät. Vid samplingshastigheter över 100 GS/s tenderar traditionella AD-omvandlare till optiska sändtagare att växa i storlek och introducera parasiter samt energiförluster. 

Imec arbetar redan med en uppföljare som ska tillverkas i en 3 nm-process och även 1,4 nm för att nå 300 GSa/s eller mer.

v8 # Comsol (3)

Prenumerera på Elektroniktidningens nyhetsbrev eller på vårt magasin.

Samplar 7 bitar med 175 GHz
17 feb 2026 14:47 - Per Henricsson
Samplar 7 bitar med 175 GHz

En yta på endast 250×250 kvadratmikrometer, extremt låg energiförbrukning på 2,2 pJ per sample och en av de snabbaste samplingshastigheterna som rapporterats. Så presenterar forskningsinstitutet Imec sitt bidrag till konferensen ISSCC 2026.

NyheterLäs mer...
Osram sätter standard för fordonsbelysning
17 feb 2026 13:28 - Jan Tångring
Osram sätter standard för fordonsbelysning

 Ams Osram vill göra en ISO-standard av sitt protokoll för belysning på fordon OSP, Open System Protocol. ISO inleder nu en process för att göra Osram till viljes.

NyheterLäs mer...
Tesla testar V2G i Texas
17 feb 2026 11:02 - Jan Tångring
Tesla testar V2G i Texas

Bilar av modellen Tesla Cybertruck kommer snart att börja mata elnätet i Texas. Det är Teslas första V2G-program i USA.

NyheterLäs mer...
Två svenska teknikbolag i nya säkerhetsalliansen
17 feb 2026 09:18 - Per Henricsson
Två svenska teknikbolag i nya säkerhetsalliansen

15 stora teknikföretag har bildat en organisation kallad Trusted Tech Alliance (TTA) som vill erbjuda en ”betrodd teknikstack” med allt från uppkoppling, molninfrastruktur och halvledare till mjukvara och AI. Tänkta kunder är myndigheter och företag med höga krav på säkerhet och digital suveränitet.

NyheterLäs mer...
Tipsa en student: Gratis sommarskola i Italien
16 feb 2026 10:08 - Per Henricsson
Tipsa en student: Gratis sommarskola i Italien

De tre EU-programmen Aeneas, Eposs och Inside gör gemensam sak för fjärde året i rad och ordnar en sommarskola i Italien den 23 till 28 augusti. Målet är att få fler studenter att arbeta i halvledar- och elektronikindustrin efter sin examen.

NyheterLäs mer...
Både truck och laddare på Volvos batteriteknik
16 feb 2026 10:16 - Jan Tångring
Både truck och laddare på Volvos batteriteknik

En gaffeltruck med batteriteknik från Volvo Penta laddas av ett batterilager med batteriteknik från – Volvo Penta även där. Demonstrationen genomförs i italien.

NyheterLäs mer...
Ringbelysning med vitt- och UV-ljus
16 feb 2026 09:05 - Per Henricsson
Ringbelysning med vitt- och UV-ljus

Kistabaserade Inspectis lanserar en ringbelysning med lysdioder som avger vitt- respektive ultraviolett ljus. Ljuskällan är avsedd att användas tillsammans med företagets digitala inspektionsprodukter.

ProduktLäs mer...
Ännu större containerskepp byter batteri
16 feb 2026 08:32 - Jan Tångring
Ännu större containerskepp byter batteri

Det elektriska containerskeppet Kun har plats för 740 fraktcontainrar i standardstorlek (TEU). Tio av dem fraktar inte gods utan är fyllda med batterier – som byts ut istället för att laddas.

NyheterLäs mer...
e-säkring på 40V med många funktioner
13 feb 2026 14:06 - Per Henricsson
e-säkring på 40V med många funktioner

Japanska Toshiba utökar sitt sortiment av elektroniska säkringar med TCKE6-serien, en serie kretsar som är klassade upp till 40 V och är avsedda för industri- och konsumentprodukter. 

ProduktLäs mer...
Uppsala pratar med Mitsubishi om datacenter i rymden
13 feb 2026 10:33 - Jan Tångring
Uppsala pratar med Mitsubishi om datacenter i rymden

Uppsalabolaget Bruhn–Bruhn Innovation har skrivit ett samförståndsavtal med japanska Mitsubishi och amerikanska Blue Marble. Den gemensamma nämnaren är digitala rymdsystem.

NyheterLäs mer...
Två timmar om japansk-svenskt halvledarsamarbete
13 feb 2026 09:18 - Per Henricsson
Två timmar om japansk-svenskt halvledarsamarbete

Japan satsar mångmiljardbelopp på att komma ifatt Taiwan, Sydkorea och USA på avancerad halvledartillverkning. Vad kan Sverige lära av det och hur kan vi samarbeta är två frågor som avhandlas på ett IVA-seminarium den 24 februari.

NyheterLäs mer...
Europractice får två år till
13 feb 2026 08:26 - Per Henricsson
Europractice får två år till

Utbildning, EDA-verktyg till överkomliga priser och tillverkning på wafers som delas med andra. Där har du EU-projektet Europractice som startade redan 1995 och nu fått förlängd finansiering till september 2028.

NyheterLäs mer...
Domstolsbeslut ger Europa tillfälligt fördel i dragkampen om Nexperia
12 feb 2026 13:16 - Per Henricsson
Domstolsbeslut ger Europa tillfälligt fördel i dragkampen om Nexperia

Ett domstolsbeslut om att anklagelserna om misskötsel av den nederländska halvledartillverkaren Nexperia ska utredas innebär också att den europeiska ledningen kan sitta kvar. Däremot innebär det inget avgörande i dragkampen mellan Kina och Europa om vem som ska kontrollera bolaget.

NyheterLäs mer...
Engelskt magasin om svensk grafen
12 feb 2026 11:58 - Jan Tångring
Engelskt magasin om svensk grafen

Vinnovas strategiska innovationsprogram SIO Grafen publicerar ett engelskspråkigt magasin om den svenska utvecklingen kring grafen och andra 2D-material.

NyheterLäs mer...
Okmetics waferfab i volymproduktion
12 feb 2026 09:51 - Per Henricsson
Okmetics waferfab i volymproduktion

I somras kom de första skivorna från den nya delen av finska Okmetics fabrik i Vantaa, strax utanför Helsingfors. Nu är volymproduktionen igång av sex- och åttatums kiselwafers för specialtillämpningar som mikromekanik, sensorer, rf och kraftkomponenter.

NyheterLäs mer...
Klockan 17.45 spänner Trollhättan nya rymdmuskler
12 feb 2026 09:36 - Jan Tångring
Klockan 17.45 spänner Trollhättan nya rymdmuskler

Europas största rymdraket gör premiär idag i Franska Guyana. Ariane 64 – med motordelar från Trollhättan – lyfter 32 satelliter tillhörande Amazon.

NyheterLäs mer...
290 000 dollar för en Tesla Semi
12 feb 2026 08:05 - Jan Tångring
290 000 dollar för en Tesla Semi

För en eldriven dragarbil med en räckvidd på 800 km och 10,4 tons tjänstevikt vill Tesla ha 290 000 dollar. Detta enligt uppgifter till tidningen Electrek. Tesla Semi väntas gå in i volymproduktion i år efter omkring sex års förseningar. 

NyheterLäs mer...
Fransk AI får jättehjärna i Borlänge
11 feb 2026 12:10 - Jan Tångring
Fransk AI får jättehjärna i Borlänge

AI-bolaget Mistral ska använda det gigantiska AI-center som svenska Ecodatacenter bygger i Borlänge. Det beskrivs som en satsning som ska stärka Europas oberoende inom artificiell intelligens.

NyheterLäs mer...
Kanada vill bygga bil med Kina
11 feb 2026 10:56 - Jan Tångring
Kanada vill bygga bil med Kina

Kanada försöker etablera en kinesisk-kanadensisk bilfabrik i Kanada. Det berättade Kanadas industriminister Melanie Joly i en intervju med nyhetsbyrån Bloomberg. Landet befinner sig i ett handelskrig med USA och vill minska sitt beroende av USA.

NyheterLäs mer...
En timme om EU:s hållbarhetskrav
11 feb 2026 10:16 - Per Henricsson
En timme om EU:s hållbarhetskrav

Vad gäller för elektronikföretag och hur kommer man igång? Det är två frågor som du kan få svar på den 13 mars mellan 8:30 och 9:30 i ett webinarium arrangerat av Smartare Elektroniksystem tillsammans med Svensk Elektronik och Produktionslyftet.

NyheterLäs mer...
MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus
Bidrag från
branschens experter
Nya produkter
Senaste nyheter

Rainer Raitasuo

Rainer
Raitasuo
+46(0)734-171099 rainer@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)