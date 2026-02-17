Osram sätter standard för fordonsbelysning

Ams Osram vill göra en ISO-standard av sitt protokoll för belysning på fordon OSP, Open System Protocol. ISO inleder nu en process för att göra Osram till viljes.

OSP kopplar samman intelligenta noder, exempelvis RGB-LED, drivare, sensorer och ställdon och hanterar dynamisk belysning och intelligenta fordonsnät.

Den ska vara lämplig för dagens zon- och domänbaserade E/E-arkitekturer. Ett pressmeddelande från Osram pekar på SDV-trenden (mjukvarudefinierade fordon) och hävdar att den skapat en växande efterfrågan på öppen, interoperabel datakom.

I OSP kan en styrkrets hantera upp till 1000 noder. OSP kopplar belysning och olika smarta enheter direkt mot överordnade system som Can eller Ethernet.

ISO:s tekniska kommitté TC 22 (vägfordon) skapar ett arbetsobjekt denna månad, registrerat som ISO 26341-1.

Ams Osram pekar på egna OSP-komponenter som används i fordon godkända för vägtrafik: en RGB-LED och en stand-alone driver.

Det ska enligt Osram redan finnas flera LED- och IC-tillverkare som integrerar OSP i sina produkter, och flera styrkretsleverantörer som erbjuder systemkretsar eller gateways med inbyggd OSP-stack.

Endast basprotokollet standardiseras, för att lämna utrymme för innovation och differentiering på applikationsnivå. OSP är öppet, licensfritt, och gratis. Det finns till och med en fri implementering på Github.

Implementationer baserade på 10BASE-T1S har demonstrerats.

Läs mer här (länk).

Österrikisk-tyska Ams Osram-gruppen är verksam inom ljus- och sensorlösningar inom fordon, industri, medicin och konsument.