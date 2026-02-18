Ericsson startar forskningscenter i Yokohama

Telekomjätten Ericsson har valt Yokohama som bas för sitt nya japanska forsknings- och utvecklingscenter, en satsning som företaget presenterade i maj 2025. Centret väntas starta verksamheten i april, med officiell invigning under första halvåret 2027.

Enheten får fokus på radioteknik för kommande generationer av mobilnät och ska bidra till utvecklingen av både japanska och globala telekomstandarder. Särskilda kompetensområden blir programmerbara 5G-nät, öppna nätverksarkitekturer som O-RAN samt hårdvarunära mjukvara för radiosystem.

Jan Fallgren har utsetts till chef för Ericsson Radio R&D i Japan och leder uppbyggnaden av centret, som på sikt ska ha upp till 300 ingenjörer och forskare. I dag har företaget runt tusen anställda i Japan. Rekryteringen riktar sig både till nyutexaminerade och erfarna specialister inom radio, systemarkitektur och signalbehandling.

Närheten till Ericssons befintliga verksamhet i Yokohama, liksom regionens starka forskningsmiljö och tillgång till tekniskt kunnande, var avgörande för platsvalet, skriver företaget i ett pressmeddelande. Anläggningen kommer även att samverka med japanska universitet och leverantörer för gemensam utveckling och standardiseringsarbete.

Ericsson investerar globalt omkring 5 miljarder dollar per år i forskning och utveckling.