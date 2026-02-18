Intel drar sig ur samarbetet med foundryt Tower

Långt ned i den senaste kvartalsrapporten från det israeliska foundryt Tower står det att Intel vill backa ur samarbetsavtalet från 2023 som gav Tower tillgång till en av Intels fabriker i New Mexico.

I september 2023 gav Intel upp försöket att köpa det israeliska foundryt Tower för 5,4 miljarder dollar när inget klartecken kom från kinesiska myndigheter. Istället startade de två bolagen ett samarbete som gav Tower tillgång till en av Intels halvledarfabriker i New Mexico.

Tower skulle investera upp till 300 miljoner dollar i nya maskiner för 300 mm-wafers som i Fab 11X i Rio Rancho, New Mexico.

Maskinerna ägs av Tower och ger en kapacitet på 600 000 masksteg per månad fullt utbyggd. Hur många wafers det räcker till avslöjas inte men det handlar om en analog process (bipolär CMOS DMOS) på 65 nm för kraftkomponenter plus en kisel-på-isolator-process för rf-kretsar. Även den på 65 nm.

I den senaste kvartalsrapporten skriver Tower att Intel vill dra sig ur avtalet och att parterna förhandlar om villkoren. Tillverkningen är därför på väg att flyttas till Towers fabrik i Japan kallad Fab7.