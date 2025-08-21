Effekthanteringskrets för kroppsnära produkter

nPM1304 är en effekthanteringskrets, PMIC, som även håller reda på laddnivån i batteriet. Nordic Semiconductors krets passar produkter som smarta ringar, kroppssensorer och träningsklockor.

nPM1304 kombinerar mätning av spänning, ström och temperatur med en matematiskt batterimodell för att hålla reda på laddnivån. Noggrannheten är i paritet med dedikerade coulomb-räknare – men till en bråkdel av strömförbrukningen.

Medan traditionella lösningar kan dra upp till 50 µA i aktivt läge och 7 µA i viloläge, använder nPM1304 endast 8 µA aktivt och noll i vila.

Kretsen innehåller dessutom en integrerad laddare för encells litiumjon, litiumpolymer och LiFePO4-batterier, med laddströmmar från 4 till 100 mA och programmerbar slutspänning mellan 3,5 och 4,65 V. Den har också termisk styrning med konfigurerbar max-temperatur under laddning.

Utöver laddning och batterimätare har nPM1304 två buck-omvandlare, två LDO:er/lastswitchar, fem generella in- och utgångar, tre LED-drivare samt I²C-buss för konfiguration av systemfunktioner som watchdog, strömavbrottsvarning och reset-hantering.

nPM1304 är optimerad för Nordics systemkretsar nRF52-, nRF53- och nRF54 men kan även användas med andra energisnåla styrkretsar.