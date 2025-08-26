Död räkning utmanar satellitnavigering

Med hjälp av en mikromekanisk tröghetssensor (IMU) från Murata och algoritmer från finska Nordic Inertial går det att hålla koll på positionen upp till en timme efter det att du tappat kontakten med ett satellitpositioneringssystem. Noggrannheten ligger på någon meter, uppger de två företagen.

Nordic Inertial knoppades av från Tammerfors universitet år 2019 för att kommersialisera forskning kring algoritmer för död räkning som ett komplement till satellitpositionering. Företaget har runt tio anställda. Förutom kontoret i Tammerfors finns även utvecklingsverksamhet i Sverige.

Japanska Murata, som utvecklar och tillverkar mikromekaniska tröghetssensorer i Finland, har varit en partner under lång tid och investerade i Nordic Inertial i en så kallad A-runda sommaren 2023.

Nu släpper Nordic Inertial en lösning baserad på en av Muratas fordonsklassade tröghetssensorer som ska klara att under en timme ge en position på några meter i realtid, plus kompassriktningen, trots att mottagaren förflyttas under tiden.

Företaget har testat systemet genom att köra runt i Tammerfors med ett system där algoritmerna snurrar på en Raspberry Pi 5.

Sedan tidigare används algoritmerna i dykklockan Suunto Ocean.