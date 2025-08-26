Testa eventkameran på Pi

Franska Prophesee släpper ett utvecklingspaket för Raspberry Pi med en av sina kameramoduler. Det går att förhandsbeställa från idag.

Prophesee har utecklat sin händelsbaserade kamerateknik i ett decennium. De har haft kunder och partners under resan.

Händelsekameror registrerar endast förändringar i bild. Förändring är i realtidssammanhang ofta det viktiga att notera. Som bonus blir dessa kameror potentiellt mycket strömsnåla. Varje bildpunkt har en egen sensor och den agerar självständigt vilket ger kameran en extremt hög maxhastighet.

Just nu arbetar Qualcomm hårt med att integrera den i sina mobilplattformar – det vore drömmen för Prophesee att få in sin sensor i mobilen, som ”nästa lidar”. Man kan tänka sig en extra Propheseekamera i mobilen som följer rörelser och därmed kan hålla fokus under snabba rörelse.

En utmaning är att vanliga kameror har extrema prestanda idag – 1000 fps – trots sin principiella ineffektivitet.

Prophesee kallar kameran ”neuromorfisk”. Det är ett hajpat sätt att säga att den är händelsebaserad – likt hur nervceller i näthinnan skickar nervsignaler när ljuset förändras och inte som en normal kamera skickar 30 kompletta avläsningar av näthinnan i sekunden oavsett om det hänt något eller inte.

Utvecklingspaketet använder kamerasensorn GenX320. Det ansluts direkt till kamerakontakten. Utvecklingsplattformen Metavision ingår.

Exempel på användningsområden:

Drönare & robotik: hinderundvikande, drönare-till-drönare-spårning, realtids-SLAM

Industriell IoT: 3D-skanning, defektdetektering, prediktivt underhåll

Övervakning & säkerhet: intrångsdetektering, fall­detektering, rörelseanalys

GenX320: