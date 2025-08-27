Testa Nvidias senaste robotdator

Nvidia släpper en utvecklingsats kring sin robotikprocessorfamilj Jetson, nu baserad på den nya arkitekturen Blackwell. Jetson AGX Thor lovar 7,5 gånger mer AI-beräkningskraft och 3,5 gånger högre energieffektivitet än föregångaren Jetson Orin.

Jetson är tänkt för olika former av robotik – från logistik, detaljhandel och jordbruk till kirurgisk assistans. Det är en neuronnätsplattform optimerad med sneglingar mot såväl bildberäkningar och språkberäkningar som sensorfusion. Nvidia lyfter fram Blackwells prestanda i specifikt fyrabitars flyttal – drygt 2 petaflops.

Arkitekturen Blackwell är det nya hjärtat i Nvidias vassaste produktfamiljer från gaming-processorer och självkörningsdatorer till AI-superdatorer – och nu även robotik.

Tidiga testare av Thor inom robotik är Agility, Amazon Robotics, Boston Dynamics, Caterpillar, Figure, Hexagon, Medtronic och Meta. Också jordbruksmaskinstillverkaren John Deere och Open AI – bakom chattbotten Chat GPTutvärderar Jetson AGX Thor. Open AI har sedan tidigare flera partnerprojekt kring robotar.

AGX Thor drar mellan 40 och 130 watt. Utöver Blackwell GPU:n finns här en 14-kärnig CPU – Arm Neoverse-V3AE – och 128 GB minne. Minnesbandbredden är 273 GB/s.

Du kan få Thor med 1 TB SSD. Utöver wifi, USB, Displayport och HDMI finns en QSFP28-modul som kan bära 4 separata 25 GbE-länkar, summa 100 Gbps.

