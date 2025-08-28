Säkerhetsklassad IMU från Epson

Japanska Epson lanserar sin första tröghetsnavigator (IMU) som uppfyller säkerhetsstandarden IEC 61508 SIL1. M-G355QDG0 är i volymproduktion och baseras på den äldre produkten M-G366PDG0.

Epson har sedan 2011 tillverkat IMU:er med sex frihetsgrader som används inom allt från jordbruk och satelliter till gimbaler för kameror eller stabilisering av antenner. Den nya familjemedlemmen G355 är certifierad för säkerhetskritiska system och passar industriella applikationer där funktionssäkerhet är avgörande, exempelvis obemannade fordon, navigationssystem och vibrationsmätning i maskiner.

G355 har identiska specifikationer och är kompatibel med föregångaren G366 bortsett från uppdateringshastigheten där den är långsammare. Utläsningshastigheten stannar på 400 Hz medan föregångaren har 2000 Hz.

G355 har måtten 24×24×10 mm och är i volymproduktion.