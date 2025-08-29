Smart Bench Essentials Plus: Vill ta plats på labbänken

Kraftaggregat, vågformsgeneratorer, bänkmultimetrar och oscilloskop, där har du instrumenten som ingår i amerikanska Keysights nya familj i mellanklassegmentet. Smart Bench Essentials Plus riktar sig till alla som utvecklar, testar, felsöker och kvalificerar elektronik.

Instrumenten i Smart Bench Essentials Plus använder Keysights egenutvecklade asic och 14-bitars A/D-omvandlare för att leverera noggranna mätningar med låg brusnivå. Multimetern använder också den så kallade Truevolt-tekniken för att minska mätfel orsakade av störningar från mätobjektet.

Keysight har också lagt energi på att göra dem användarvänliga, med färgkodade gränssnitt och standardiserade menyer som förenklar hanteringen. Instrumenten kommer med verktyg för grafisk visualisering som gör det lättare att analysera resultaten, samtidigt som den medföljande mjukvaran förenklar konfiguration, styrning och automatisering, vilket kortar valideringstiden.

Instrumenten uppfyller bransch- och säkerhetsstandarder som ISO/IEC 17025, IEC 61010 och CSA.

Oscilloskopen i HD3-serien har lånat teknik från Keysights mest avancerade oscilloskop i UXR-familjen. De finns med två eller fyra kanaler plus 16 digitala kanaler och fyra bandbredder från 200 MHz till 1 GHz. Samplingshastigheten är maximalt 3,2 GSa/s/kanal.

Vågformsgeneratorn FG33530 har två kanaler och en analog bandbredd på 100 MHz. DA-omvandlarna har 16 bitar, en omvandlingshastighet på 320 MSa/s och ett minne på 16 MSa/kanal.

Bänkmultimetrarna DM34460A och DM34461A har 6½-siffrors noggrannhet och samplingshastighet på 1000 Sa/s respektive 50 000 sampel per sekund. Förutom ström och spänning kan de bland annat mäta temperatur och kapacitans.

Det programmerbara kraftaggregatet E36441A är på 400 W som fördelas över de fyra utgångarna. Varje utgång kan leverera upp till 160 W med en maximal spänning på 32 V och en maximal ström på 10 A.