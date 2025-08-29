JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Smart Bench Essentials Plus: Vill ta plats på labbänken

Kraftaggregat, vågformsgeneratorer, bänkmultimetrar och oscilloskop, där har du instrumenten som ingår i amerikanska Keysights nya familj i mellanklassegmentet. Smart Bench Essentials Plus riktar sig till alla som utvecklar, testar, felsöker och kvalificerar elektronik.

Instrumenten i Smart Bench Essentials Plus använder Keysights egenutvecklade asic och 14-bitars A/D-omvandlare för att leverera noggranna mätningar med låg brusnivå. Multimetern använder också den så kallade Truevolt-tekniken för att minska mätfel orsakade av störningar från mätobjektet.

Keysight har också lagt energi på att göra dem användarvänliga, med färgkodade gränssnitt och standardiserade menyer som förenklar hanteringen. Instrumenten kommer med verktyg för grafisk visualisering som gör det lättare att analysera resultaten, samtidigt som den medföljande mjukvaran förenklar konfiguration, styrning och automatisering, vilket kortar valideringstiden.

Instrumenten uppfyller bransch- och säkerhetsstandarder som ISO/IEC 17025, IEC 61010 och CSA.

Oscilloskopen i HD3-serien har lånat teknik från Keysights mest avancerade oscilloskop i UXR-familjen. De finns med två eller fyra kanaler plus 16 digitala kanaler och fyra bandbredder från 200 MHz till 1 GHz. Samplingshastigheten är maximalt 3,2 GSa/s/kanal.

Vågformsgeneratorn FG33530 har två kanaler och en analog bandbredd på 100 MHz. DA-omvandlarna har 16 bitar, en omvandlingshastighet på 320 MSa/s och ett minne på 16 MSa/kanal.

Bänkmultimetrarna DM34460A och DM34461A har 6½-siffrors noggrannhet och samplingshastighet på 1000 Sa/s respektive 50 000 sampel per sekund. Förutom ström och spänning kan de bland annat mäta temperatur och kapacitans.

Det programmerbara kraftaggregatet E36441A är på 400 W som fördelas över de fyra utgångarna. Varje utgång kan leverera upp till 160 W med en maximal spänning på 32 V och en maximal ström på 10 A.

GaN ska ge 6G-näten effektivare effektförstärkare
29 aug 2025 08:18 - Per Henricsson
GaN ska ge 6G-näten effektivare effektförstärkare

Linköpingsbaserade Swegan ska tillsammans med Chalmers, Ericsson och Saab utveckla och tillverka effektförstärkare i galliumnitrid för frekvensområdet 7–15 GHz. Projektet stöttas av Vinnova med 7,5 miljoner kronor och ska resultera i komponenter för framtida 6G-nät och radarsystem.

Säkerhetsklassad IMU från Epson
28 aug 2025 12:31 - Per Henricsson
Säkerhetsklassad IMU från Epson

Japanska Epson lanserar sin första tröghetsnavigator (IMU) som uppfyller säkerhetsstandarden IEC 61508 SIL1. M-G355QDG0 är i volymproduktion och baseras på den äldre produkten M-G366PDG0.

Säg din mening om Chips Act
28 aug 2025 10:58 - Per Henricsson
Säg din mening om Chips Act

Branschorganisationen Semi Europe vill veta hur EU:s halvledarsatsning fungerar och vad det gett för resultat. Enkäten ska användas för att påverka en framtida Chips Act 2.0.

Europa i rymden: Autonoma robotar kan skörda asteorider
28 aug 2025 10:15 - ESA/Elektroniktidningen
Europa i rymden: Autonoma robotar kan skörda asteorider

Sverige är en av noderna i Europeiska rymdorganisationen ESA:s projekt att ta AI ut i rymden. Målet är teknik som kan användas direkt i satelliter och rymdsystem.

Tre månader tills Tre, Telenor och Tele2 släcker 2G och 3G
28 aug 2025 09:03 - Per Henricsson
Tre månader tills Tre, Telenor och Tele2 släcker 2G och 3G

Den 1 december släcks de sista sajterna i Telenors och Tres gemensamma 3G-nät i Sverige (3GIS). Även operatören Tele2, som delar 3G-nät med Telia (SUNAB), släcker de sista delarna i december. Tele2 och Telenor stänger sitt gemensamma GSM-nät mendan Telia driver sitt GSM-nät ytterligare två år.

Testa Nvidias senaste robotdator
27 aug 2025 15:32 - Jan Tångring
Testa Nvidias senaste robotdator

Nvidia släpper en utvecklingsats kring sin robotikprocessorfamilj Jetson, nu baserad på den nya arkitekturen Blackwell. Jetson AGX Thor lovar 7,5 gånger mer AI-beräkningskraft och 3,5 gånger högre energieffektivitet än föregångaren Jetson Orin.

Konsensus: Därför kraschade Northvolt
27 aug 2025 10:31 - Jan Tångring
Konsensus: Därför kraschade Northvolt

Northvolt gick under för att det gjorde för mycket på en gång istället för att koncentrera sig på att få igång celltillverkningen. Detta enligt Northvolts tidigare miljöchef Emma Nehrenheim. Analyserna har varit många om orsaken till Northvolts fall. Men härmed utropar Elektroniktidningen spaningen om det höga tempot till konsensus.

Finsk superstark navmotor tar in 280 miljoner kronor
27 aug 2025 09:14 - Per Henricsson
Finsk superstark navmotor tar in 280 miljoner kronor

Skippa drivlinan, sätt motorerna i hjulen. Det är budskapet från finska Donut Lab som i början av året lanserar en ny generation av sin navmotor med högre vridmoment samtidigt som vikt och energiförbrukning bantats. Nu fyller företaget på kassan med 25 miljoner euro.

Europas 30 största mönterkortstillverkare
27 aug 2025 08:11 - Per Henricsson
Europas 30 största mönterkortstillverkare

Den sista december 2024 fanns det fortfarande 178 företag med 194 mönsterkortsfabriker i Europa. Sedan dess har fyra fabriker lagts ned, konstaterar det tyska analyshuset Data4PCB.

Testa eventkameran på Pi 
26 aug 2025 15:59 - Jan Tångring
Testa eventkameran på Pi 

Franska Prophesee släpper ett utvecklingspaket för Raspberry Pi med en av sina kameramoduler. Det går att förhandsbeställa från idag.

Död räkning utmanar satellitnavigering
26 aug 2025 14:52 - Per Henricsson
Död räkning utmanar satellitnavigering

Med hjälp av en mikromekanisk tröghetssensor (IMU) från Murata och algoritmer från finska Nordic Inertial går det att hålla koll på positionen upp till en timme efter det att du tappat kontakten med ett satellitpositioneringssystem. Noggrannheten ligger på någon meter, uppger de två företagen.

Boka in årets grafenkonferens
26 aug 2025 11:10 - Per Henricsson
Boka in årets grafenkonferens

Den 7 och 8 oktober är det återigen dags för Swedish Graphene Forum, Sveriges största konferens om 2D-material. Denna gång förlagd till Västerås.

Första standarden för e-garn
26 aug 2025 10:20 - Per Henricsson
Första standarden för e-garn

För att förenkla kommunikationen mellan tillverkare och kunder men också för att standardisera produkttestning och underlätta materialval har Global Electronics Association (fd IPC) tagit fram vad som är den första standarden för ledande garn.

100 miljoner uppkopplade gatlampor
25 aug 2025 15:23 - Per Henricsson
100 miljoner uppkopplade gatlampor

I dag finns det ungefär 33 miljoner uppkopplade gatlampor, fram till år 2030 ökar det till över 100 miljoner, enligt det Göteborgsbaserade analyshuset Berg Insight.

Korea i batteriallians mot Kina
25 aug 2025 15:25 - Jan Tångring

De tre stora koreanska batterillerverkarna startar ett antal projekt tillsammans med de två stora elbilstillverkarna. Företagen kraftsamlar mot Kina.

Belgien får fotonikfoundry
25 aug 2025 13:27 - Per Henricsson
Belgien får fotonikfoundry

I det som en gång var Onsemis halvledarfabrik – och som sedan startade om som galliumnitridfoundry – ser det nu ut att bli ett fotonikfoundry, skriver belgiska The Brussels Times.

Tryckpress för tryckt elektronik flyttar till Norrköping
25 aug 2025 13:28 - Per Henricsson
Tryckpress för tryckt elektronik flyttar till Norrköping

I morgon är flytten av kanadensiska Ynvisibles tryckpress från Linköping till Norrköping formellt klar. Då invigs rulle-till-rullemaskinen som bland annat kan trycka teckenfönster.

USA köper 9,9 procent av Intel
25 aug 2025 09:10 - Per Henricsson
USA köper 9,9 procent av Intel

Den amerikanska staten köper nytryckta aktier i Intel för 8,9 miljarder dollar vilket ger en ägarandel på 9,9 procent. Investeringen görs för att säkra byggandet av halvledarfabriker med spjutspetsprocesser i USA.

Tesla väljer kinesisk AI i Kina
22 aug 2025 16:27 - Jan Tångring

I USA använder Elon Musk sin egen chattbott Grok för AI-chatt i Teslabilar. Men i Kina följer Tesla kinesiska biltillverkare i spåren och väljer teknik från kinesiska Deepseek och Bytedance.

