Jondetech lanserar sin tredje digitala sensor

Enligt Stockholmsbolaget Jondetech är JIRS30D världens första digitala värmeflödessensor för dynamisk temperaturmätning av kroppstemperatur (Core Body Temperature).

Det är en digital version av bolagets befintliga produkt JIRS30 och inalles Jondetechs tredje digitala sensor.

Produkten ska vara anpassad för volymapplikationer. Potentiella tillämpningar finns inom wearables och healthtech samt i tekniska lösningar för industriell mätning och byggnadsautomation.

Jondetech har en portfölj av IR-sensorelement baserade på egenutvecklad nanoteknologi och mikromekanik i kisel. Nanoelementen är extremt tunna, byggda i flexibel plast och kan tillverkas i höga volymer till låg kostnad, vilket öppnar för en mångfald av applikationer, till exempel temperatur- och värmeflödesmätningar, närvarodetektion och gasdetektion.

Bolaget är noterat på NGM Nordic SME.