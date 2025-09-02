Batteripolkontakter för mindre energilager

Phoenix Contact lanserar kontaktdon för mindre energilagringssystem. De är lämpliga för användning med batteriväxelriktare.

Kontaktdonen är både färgkodade och mekaniskt kodade för att förhindra felkoppling och kortslutna batteripoler. Även när de är urkopplade skyddas operatören under installationen av batteripolernas beröringsskydd.

Phoenix har använt silverpläterade kontakter för långsiktig stabilitet. De är vatten- och dammskyddade – stämplade IP66 och IP68.

Ledararean är 6 till 16 mm² och de är konstruerade för strömmar på upp till 60 A och spänningar upp till 1500 V DC.