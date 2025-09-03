Norskportugisisk snålkrets släpper utvecklingskort

För 99 dollar går det att komma över ett utvecklingskort med tillhörande mjukvara baserat på NP Zero, Nanopowers snålkrets implementerad i tröskellogik. Den är tänkt att sitta som spindeln i nätet mellan strömkälla, styrkrets, sensorer och periferienheter – såväl analoga som digitala.

NP Zero är Nanopowers första produkt och består av en rekonfigurerbar tillståndsmaskin implementerad i tröskellogik vilket sänker effektförbrukningen drastiskt. Den har effektomkopplare, timrar och tröskelsensorer.

Tanken är att styrkretsen kan stängas av för att istället överlämna den fulla kontrollen till NP Zero vilket gör att batteriet håller längre. NP Zero kan styra och läsa av sensorer, prata med periferienheter, individuellt och helt på egen hand, enligt tillståndsmaskinens programmering.

Processorn behöver bara väckas när något ska hanteras eller skickas, exempelvis när temperatursensorn rapporterar ett oroande högt värde till NP Zero. Eller när en timer löper ut.

Nanopower har släppt ett utvecklingspaket med ett kort som förutom NP Zero innehåller en styrkrets från ST Microelectronics liksom temperatur och rörelsesensorer. Vidare finns ett API, konfigurator och programexempel.

Paketet kostar 99 dollar och kan beställas från Nanopowers hemsida.