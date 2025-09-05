40 wattare i kompaktformat

Schweiziska Traco Power utökar DC/DC-omvandlarna i THL-familjen med 40-wattsmodeller. Precis som föregångarna kommer de i metallkapsel med måtten 1x1 tum.

Omvandlarna har ett brett inspänningsområde på 9–36 V eller 18–75 V. Utspänningarna är 5, 12,15, 24, ±12 eller ±15 V. Verkningsgraden är upp till 93 procent vilket gör att de kan arbeta i temperaturer från −40 till +65 °C utan att avvika från specifikationen, så kallad derating. För mer krävande miljöer går det att addera en kylfläns.

Serien är isolerad till 1500 VDC och har skydd mot kortslutning, överspänning och överlast. Den kommer med funktioner som fjärrstyrd av/på och trimning av utspänning.

THL 40WI uppfyller säkerhetskraven i UL 62368-1 och passar applikationer som mobila system, instrumentering, kommunikation och industriell elektronik.