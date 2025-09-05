JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Sexton Cortex A72-kärnor till ditt försvar

Sexton Cortex A72-kärnor till ditt försvar

Kontron VX3124 är en VPX-modul, tre rackenheter hög, avsedd för edge-AI i realtid inom försvar, industri, rymd, flyg och transport.

Modulen finns tillgänglig nu för inpluggning i ditt VPX-bakplan. 

Hjärnan är NXP:s 16-kärniga Arm-processor LX2160A. Här finns ingen GPU eller dedikerad AI-processor, så du får hålla nere storleken på dina neuronnät. 

Modulen är fläktlös och inkluderar 16 GB lödd ECC-DDR4 och 32 GB eMMC-lagring. Typiska användningsområden ska inkludera UAV:er, taktiska system och industriell automation – exempelvis för signalspaning, övervakning och styrning.

Frontpanelen har dubbla GbE-portar, USB 2.0/3.0 samt konfigurerbara seriella portar. Backplanet har stöd för PCIe Gen3, 10G och 1G Ethernet, SATA, USB och seriella gränssnitt. Samt IPMB-A/B för systemhantering – för integration med äldre system. SATA-SSD kan du plugga in i ett topplacerat M.2-uttag.

Modulen stöds av Kontrons långtidssupport för kritiska tillämpningar. Garanterad tillgänglighet är tio år. 

18 19 20 21 36 37 38 39 # desktopsajt (2)
36 37 38 41 43 45 46 48 49 # # Comsol box (2)

Prenumerera på Elektroniktidningens nyhetsbrev eller på vårt magasin.

Sexton Cortex A72-kärnor till ditt försvar
05 sep 2025 15:39 - Jan Tångring
Sexton Cortex A72-kärnor till ditt försvar

Kontron VX3124 är en VPX-modul, tre rackenheter hög, avsedd för edge-AI i realtid inom försvar, industri, rymd, flyg och transport.

ProduktLäs mer...
Sverigechefen tror Northvolts problem är lösta
05 sep 2025 13:03 - Jan Tångring

Under vissa timmar hade linan på Northvolt Ett till slut en yield på nittio procent. Det berättar Lytens Sverigechef i en intervju i SvD idag. Han tolkar det som ett starkt tecken på att den svenska cellfabriken löst sina produktionsproblem.

NyheterLäs mer...
40-wattare i kompaktformat
05 sep 2025 11:21 - Per Henricsson
40-wattare i kompaktformat

Schweiziska Traco Power utökar DC/DC-omvandlarna i THL-familjen med 40-wattsmodeller. Precis som föregångarna kommer de i metallkapsel med måtten 1x1 tum.

ProduktLäs mer...
Cadence köper mjukvara av Hexagon för 30 miljarder
05 sep 2025 09:33 - Per Henricsson
Cadence köper mjukvara av Hexagon för 30 miljarder

För lite drygt 30 miljarder kronor förvärvar EDA-jätten Cadence mätteknikbolaget Hexagons verksamhet inom det som kallas Design & Engineering, i praktiken det som tidigare var MSC Systems. Cadence tar med affären ett steg mot att leverera hela verktygskedjan från chipdesign till komplett produkter.

NyheterLäs mer...
Boka höstens mjukvarukonferens
05 sep 2025 08:51 - Per Henricsson
Boka höstens mjukvarukonferens

Årets upplaga av Stew den 13–14 november blir den 14:e i ordningen och arrangeras i år i Linköping. Årets tema är hur mjukvaruteknik, AI, modellering och simulering kan göras tillgänglig för industrin för att driva innovation.

NyheterLäs mer...
Teslakonflikten: Nu blockerar Elektrikerna allt
04 sep 2025 15:08 - Jan Tångring

Efter att medlingsinstitutet har gett upp försöken att försona den svenska fackföreningen IF Metall med den amerikanska teknikbiljonären Elon Musk, meddelar nu fackföreningen Elektrikerna – som sympatiserar med Metall – att ”allt” deras medlemmar gör med anknytning till Tesla sätts i blockad den 16 september.

NyheterLäs mer...
Besvikelse efter Neonodes uppgörelse med Samsung
04 sep 2025 10:16 - Per Henricsson
Besvikelse efter Neonodes uppgörelse med Samsung

När det blev känt i somras att den svenska mobilpionjären Neonode var nära att nå en överenskommelse med Samsung kring patent för pekteknik rusade aktiekursen. När utfallet blev känt igår kollapsade den.

NyheterLäs mer...
Rymdrelaterade uppstartbolag kan ansöka om en halv miljon
04 sep 2025 10:05 - Per Henricsson

Den 6 oktober stänger ansökan till ESA BIC Sweden, som ger rymdrelaterade startups en halv miljon kronor, affärsutvecklingsstöd och experthjälp via ESA. Innovatum Science Parks inkubator i Trollhättan stöttar programmets entreprenörer i Västsverige.

NyheterLäs mer...
Lyten behåller Northvolts chefer
04 sep 2025 09:27 - Per Henricsson
Lyten behåller Northvolts chefer

Amerikanska Lyten, som köper större delen av Northvolts verksamhet i Sverige och Polen, har idag utsett chefer. Det blir samma personer som när Northvolt drev verksamheten.

NyheterLäs mer...
Amerikansk natriumjoncell läggs ner
04 sep 2025 08:39 - Jan Tångring

Battericelltillverkaren Natron Energy går i konkurs. Det var det första amerikanska företaget att starta produktion av natriumjonceller.

NyheterLäs mer...
Norskportugisisk snålkrets släpper utvecklingskort
03 sep 2025 15:30 - Per Henricsson
Norskportugisisk snålkrets släpper utvecklingskort

För 99 dollar går det att komma över ett utvecklingskort med tillhörande mjukvara baserat på NP Zero, Nanopowers snålkrets implementerad i tröskellogik. Den är tänkt att sitta som spindeln i nätet mellan strömkälla, styrkrets, sensorer och periferienheter – såväl analoga som digitala.

ProduktLäs mer...
X-Fab lanserar GaN-process i Dresden
03 sep 2025 14:19 - Per Henricsson
X-Fab lanserar GaN-process i Dresden

Specialfoundryt X-Fab breddar sitt erbjudande med en egenutvecklad process för kraftkomponenter i galliumnitrid. Processen körs i en åttatumslina på kiselwafers i tyska Dresden.

NyheterLäs mer...
Waymo adderar allt fler orter till sin robotaxiverksamhet
03 sep 2025 12:48 - Jan Tångring
Waymo adderar allt fler orter till sin robotaxiverksamhet

Robottaxibolaget Waymo nålar ytterligare två orter på kartan över sina täckningsområden: Seattle och Denver. Testkörningar startar denna vecka. Waymo expanderar sin täckning i allt högre takt – det sitter nu 21 nålar på kartan – en av dem utanför USA, i Tokyo.

NyheterLäs mer...
Skånska E-Sharp ska testa Axis kameror
03 sep 2025 11:53 - Per Henricsson
Skånska E-Sharp ska testa Axis kameror

Kameratillverkaren Axis har tecknat ett femårigt avtal med skånska E-Sharp om utveckling och leverans av testutrustning. Totalt handlar det om över 200 system.

NyheterLäs mer...
Intel patenterar mjukvarudefinerad super-cpu
03 sep 2025 08:01 - Jan Tångring
Intel patenterar mjukvarudefinerad super-cpu

En multikärna där två eller fler cpu:er agerar tillsammans  som en enda mycket bred cpu som exekverar en enda programtråd – Intel har just patenterat idén.

NyheterLäs mer...
Batteripolkontakter för mindre energilager
02 sep 2025 15:35 - Jan Tångring
Batteripolkontakter för mindre energilager

Phoenix Contact lanserar kontaktdon för mindre energilagringssystem. De är lämpliga för användning med batteriväxelriktare.

ProduktLäs mer...
Patrik efter Jörgen på Tritech
02 sep 2025 11:23 - Per Henricsson
Patrik efter Jörgen på Tritech

Patrik Björklund tar över som vd efter Jörgen Carlsson på embeddedbolaget Tritech. Bägge var med och startade företaget 2013.

NyheterLäs mer...
Göteborg får ytterligare en mätkammare för EMC
02 sep 2025 08:49 - Per Henricsson
Göteborg får ytterligare en mätkammare för EMC

Det är Jan Linders som investerar i en ny mätkammare på Lindholmen. Den kommer att bli tillräckligt stor för att kunna ta in lastbilar. Invigningen planeras till maj nästa år.

NyheterLäs mer...
Anders efter Stefan på Hectronic
02 sep 2025 08:17 - Per Henricsson
Anders efter Stefan på Hectronic

Anders Rundqvist tar över som vd efter Stefan Löf på Uppsalabaserade Hectronic. Företaget utvecklar lösningar inom inbyggda system.

NyheterLäs mer...
Några av Ikeas kommande Matterprodukter
01 sep 2025 12:27 - Jan Tångring
Några av Ikeas kommande Matterprodukter

PIR-rörelsesensor, magnetbaserad dörr- och fönstersensor, fukt- och tempsensor (bilden ovan), strömbrytare med dimmer, luftkvalitetssensor och fuktlarm – alla från Ikea och alla kommunicerandes via Matter. De kommer att dyka upp i Ikeas sortiment med början i januari.

NyheterLäs mer...
MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus
Bidrag från
branschens experter
Nya produkter
Senaste nyheter

Rainer Raitasuo

Rainer
Raitasuo
+46(0)734-171099 rainer@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)