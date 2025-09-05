Sexton Cortex A72-kärnor till ditt försvar

Kontron VX3124 är en VPX-modul, tre rackenheter hög, avsedd för edge-AI i realtid inom försvar, industri, rymd, flyg och transport.

Modulen finns tillgänglig nu för inpluggning i ditt VPX-bakplan.

Hjärnan är NXP:s 16-kärniga Arm-processor LX2160A. Här finns ingen GPU eller dedikerad AI-processor, så du får hålla nere storleken på dina neuronnät.

Modulen är fläktlös och inkluderar 16 GB lödd ECC-DDR4 och 32 GB eMMC-lagring. Typiska användningsområden ska inkludera UAV:er, taktiska system och industriell automation – exempelvis för signalspaning, övervakning och styrning.

Frontpanelen har dubbla GbE-portar, USB 2.0/3.0 samt konfigurerbara seriella portar. Backplanet har stöd för PCIe Gen3, 10G och 1G Ethernet, SATA, USB och seriella gränssnitt. Samt IPMB-A/B för systemhantering – för integration med äldre system. SATA-SSD kan du plugga in i ett topplacerat M.2-uttag.

Modulen stöds av Kontrons långtidssupport för kritiska tillämpningar. Garanterad tillgänglighet är tio år.