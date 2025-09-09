Condor visar sin första prestanda-Riscfemma

Taiwanesiska Andes amerikanska dotterdotterbolag Condor visar två år efter grundandet upp sin första kärna. Cuzo är en cpu för datacenter, neuronnätsträning och högprestandaberäkningar.

Cuzo ska kunna tillverkas i 5 nm hos TSMC klockad i upp till 2,5 GHz. Du kan bygga kluster med åtta kärnor med gemensamt L3-cache.

Cuzo är en out-o-order Risc V-kärna med åtta spår, en pipeline på 12 steg (från instruction fetch till data cache access completion) och en schemaläggning som Andes kallar ”tidsbaserad”. Läs om den här (länk).

Sajten Chips and Chees klassar den som en utmanare till Si Five P870 and Veyron V1. Den stöder RVA23.

Andes är mest känd för sin styrkrets-IP. Condor grundades för att utveckla prestanda-cpu:er.

Andes grundades 2005 i Hsinchu, Taiwan. Det är noterat på Taipei-börsen.