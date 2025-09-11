Intel släpper sin andra Armprocessor

Ja, Intel har sedan 2021 en egen Armprocessor – en nätverksprocessor (med extra tillbehör) kallad Mount Evans – och nu får den en uppföljare vid namn Mount Morgan. Den presenteras på konferensen Hot Chips 2025.

Visserligen står konkurrenten Arm för mycket av designarbetet – processorerna grundas på system- och compute-IP licenserad från Arm, kallad CSS (Compute Subsystem). Men Intel har kompletterat och satt sin signatur på processoerna.

Hursomhelst visar det hur populär Arms satsning på CSS-IP blivit. Det är inte bara konkurrenten Intel som på egen hand med hjälp av en CSS-byggsats valt att ta fram egna Arm-processorer, utan även bland annat Amazon och Alibaba. Google har en på gång, gissningsvis använder även Microsoft en CSS i sin kommande Armprocessor.

Evans och Morgan är ”extrautrustade” nätverksprocessorer. Intel kallar dem IPU:er (Infrastructure Processing Units). De avlastar cpu:n från tjänster som molnet frågar efter, som provisioning, kryptering, telemetri och trafikstyrning. Allt detta finns i en programmerbar pipeline. Så att cpu:n kan fokusera på kundens programvara.

Morgan har 24 Arm Neoverse N2-kärnor, mot 16 Neoverse N1 i Evans. Den har även dubbelt så hög DRAM-bandbredd, gissar Chips and cheese utan att ha alla detaljer, i fyra kanaler LPDDR5-6400 (upp till 64 GB). Samma med Ethernet – fördubblat till 400 Gbit/s.

Krypto och komprimeringsmotorerna är uppdaterade med bland annat stöd för asymmetriska krypton.

Läs mer på Chips and Cheese (länk)