40 W för krävande applikationer med begränsat utrymme

BCT40T-serien är 40 W DC/DC-omvandlare från XP Power i ett kompakt format för kretskortsmontering. Serien passar för krävande industriella tillämpningar liksom IT- och kommunikationsutrustning där utrymmet är starkt begränsat.

BCT40T-serien är särskilt framtagen för områden som test & mät, robotik, processtyrning, analysinstrument och kommunikationsutrustning. Den ultrakompakta metallkapseln på 1x1 tum är mindre än alternativen som ligger på 2x1 tum, skriver XP Power.

BCT40T minskar därmed den kortyta som krävs med 50 procent.

Det finns modeller med nominella 24 V DC-ingångar (spänningsområde 9,0–36,0 V DC) och 48 V DC-ingångar (spänningsområde 18,0–75,0 V DC). BCT40T har en utgång med reglerad spänning från 3,3 V till 24 V DC men finns också med dubbla utgångar med reglerade spänningar på ±12 V DC och ±15 V DC.

Dessutom ger modellerna med en utgång möjlighet till ±10 procent justering av utgångsspänningen via ett externt trimmotstånd, vilket ytterligare ökar möjligheterna att möta specifika spänningskrav och optimera systemprestanda.

Verkningsgraden är upp till 89 procent beroende på modell. Temperaturområdet går från –40 °C till +105 °C. För bättre systemstyrning och säkerhet erbjuder serien fjärrstyrd på- och av-funktion, vilket möjliggör energibesparingar och säkra avstängningar.

30 sep 2025 16:11 - Per Henricsson
BCT40T-serien är 40 W DC/DC-omvandlare från XP Power i ett kompakt format för kretskortsmontering. Serien passar för krävande industriella tillämpningar liksom IT- och kommunikationsutrustning där utrymmet är starkt begränsat.

30 sep 2025 16:01 - Veijo Ojanperä
Trump stoppar energieffektivisering

Veijo Ojanperä:
Trump stoppar energieffektivisering 
Företagen har redan mogen teknik för att möta striktare krav på energieffektivet. Då drar Trump-administrationen tillbaka kraven.

Två Megapack brann – resten klarade sig
30 sep 2025 16:00 - Jan Tångring
Två Megapack brann – resten klarade sig

Två Tesla-megapack brann i förra veckan i Boulder City, Nevada. Och det gick på det hela taget – ganska bra. Det rapporterar brandmannen och batterisäkerhetsexperten Patrick Durham.

Bosch visar kvantsensor
30 sep 2025 10:23 - Per Henricsson

Under mässan Quantum Effects 2025 nästa vecka i Stuttgart kommer tyska Bosch att visa upp en kvantbaserad magnetometer. Det handlar om en prototyp men är enligt företaget första gången det finns en dylik på en publik tillställning.

Maria efter Lars på SCCC
30 sep 2025 08:25 - Per Henricsson
Maria efter Lars på SCCC

Maria Huffman tar över som chef för Swedish Chips Competence Centre (SCCC) efter Lars Palm. Amerikanskan har både en lång karriär inom den internationella halvledarbranschen och erfarenhet från Lunds nanovärld.

Sverige ansluter sig till uppropet om Chips Act 2.0
29 sep 2025 15:47 - Per Henricsson
Sverige ansluter sig till uppropet om Chips Act 2.0

Samtliga EU:s 27 medlemsländer har nu ställt sig bakom den nederländska regeringens initiativ till en ny europeisk halvledarstrategi – ett ”Chips Act 2.0”. I våras lanserade Nederländerna tillsammans med åtta andra länder den så kallade Semicon Coalition, och idag undertecknade näringsminister Ebba Busch deklarationen för Sveriges räkning i Bryssel.

Du kan licensera Tenstorrents Risc V
29 sep 2025 14:10 - Jan Tångring

Kanadensiska Tenstorrent bjuder ut sin Risc V-cpu Ascalon som IP. De har även egen tillverkning av kretsar men säger sig inte rädas konkurrens.

Konflikt: Teslas butiker får smutsiga entréer
29 sep 2025 14:11 - Jan Tångring

Ellis tvätterier kommer att sluta leverera tvätt av mattor till Teslas svenska verkstäder och butiker. Det är första steget i en upptrappning av konflikten mellan den amerikanska teknikbiljonären Elon Musk och svensk arbetsrätt.

Norrköpings ledande bläck tar in 42 miljoner
29 sep 2025 11:16 - Per Henricsson
Norrköpings ledande bläck tar in 42 miljoner

Norrköpingsbaserade Westra Technology, fd n-ink, tar in 42 miljoner kronor för att skala upp försäljningen och vidareutveckla sitt miljövänliga och n-dopade polymermaterial för tryckt elektronik.

2000 kineser bygger CATL:s spanska cellfabrik
29 sep 2025 11:36 - Jan Tångring
2000 kineser bygger CATL:s spanska cellfabrik

Kinesiska CATL kommer att rotera 2000 kinesiska arbetare till Spanien för att hjälpa till att bygga Stellantis cellfabrik där. Det berättar den brittiska affärstidningen Financial Times – och varnar EU för att bli beroende av kinesisk batteriteknik.

Axis lanserar sensor för luftkvalitet och rökning
29 sep 2025 08:52 - Per Henricsson
Axis lanserar sensor för luftkvalitet och rökning

Kameraföretaget Axis har lanserat en multifunktionell sensor som kombinerar luftkvalitetsmätning med vape- och rökdetektering. Produkten bygger på en asic som utvecklats av Stockholmskontoret.

TSMC siktar på 1,4 nm år 2028
26 sep 2025 15:25 - Per Henricsson

Det taiwanesiska foundryt TSMC ska börja bygga en fabrik för 1,4 nm i Taichung mot slutet av året. Den ska tas i drift 2028, rapporterar Semiconductor Packaging News.

Microsoft stänger av molntjänster för Israel
26 sep 2025 14:24 - Jan Tångring
Microsoft stänger av molntjänster för Israel

Några av Israels molntjänster i Microsoft Azure stängs av efter att Microsoft bekräftat att de använts under Israels krigföring i Palestina.

Tangentbords-Pi med NVME-flash och mer RAM
26 sep 2025 10:16 - Jan Tångring
Tangentbords-Pi med NVME-flash och mer RAM

16 Gbyte RAM finns i Raspberrystiftelsens nya tangenbordsdator Pi 500+. Och den levereras med ett NVME-flashkort på 256 Gbyte inpluggat. Och med LED-tangenter.

Bidra till Sveriges halvledarstrategi
26 sep 2025 09:17 - Per Henricsson
Bidra till Sveriges halvledarstrategi

Branschföreningen Svensk Elektronik och projektet Semicon Sweden arbetar med att ta fram en nationell halvledarstrategi för Sverige. Under oktober arrangeras rundabordssamtal i Stockholm, Linköping och Lund för att få in synpunkter från industri, akademi och myndigheter.

En miljon för teknikvisum till USA
25 sep 2025 12:39 - Per Henricsson

Den amerikanska administrationen chockhöjde kostnaden för H-1B-visum till 100 000 dollar den 21 september. Visumet används av företag som vill skicka anställda med specialistkunskaper inom tekniksektorn till sina amerikanska kontor.

Nordisk el 30 procent mindre fossil på fem år
25 sep 2025 11:14 - Jan Tångring
Nordisk el 30 procent mindre fossil på fem år

Nordisk elproduktion minskade sina utsläpp från 90 till 59 g co2/kWh på fem år. Det har miljökonsulten IVL räknat ut. Det är de klimatutsläpp du i Sverige orsakar när du tänder en lampa eller laddar din elbil.

Infineon och Rohm i samarbete om SiC-kapslar
25 sep 2025 10:08 - Per Henricsson
Infineon och Rohm i samarbete om SiC-kapslar

Genom att använda samma kapslar ska det bli enklare för kunderna att byta vissa kiselkarbidtransistorer från Infineon mot motsvarande produkter från japanska Rohm. Och vice versa.

Ferroamp kan stänga av dina solceller
25 sep 2025 10:13 - Jan Tångring
Ferroamp kan stänga av dina solceller

Efter årsskiftet kan du stundtals få betala för att leverera el till elnätet från dina privata solceller. Om du inte vill koppla bort dem manuellt har Ferroamp en automatiserad lösning.

BYD tecknar 4G-licens
25 sep 2025 09:17 - Per Henricsson
BYD tecknar 4G-licens

Efter att ha stämts ett antal gånger under vårvintern har kinesiska BYD, tillika världens största biltillverkare, nu tecknat ett licensavtal med patentpoolen Avanci för 4G, rapporterar nyhetsbrevet IAM.

