40 W för krävande applikationer med begränsat utrymme

BCT40T-serien är 40 W DC/DC-omvandlare från XP Power i ett kompakt format för kretskortsmontering. Serien passar för krävande industriella tillämpningar liksom IT- och kommunikationsutrustning där utrymmet är starkt begränsat.

BCT40T-serien är särskilt framtagen för områden som test & mät, robotik, processtyrning, analysinstrument och kommunikationsutrustning. Den ultrakompakta metallkapseln på 1x1 tum är mindre än alternativen som ligger på 2x1 tum, skriver XP Power.

BCT40T minskar därmed den kortyta som krävs med 50 procent.

Det finns modeller med nominella 24 V DC-ingångar (spänningsområde 9,0–36,0 V DC) och 48 V DC-ingångar (spänningsområde 18,0–75,0 V DC). BCT40T har en utgång med reglerad spänning från 3,3 V till 24 V DC men finns också med dubbla utgångar med reglerade spänningar på ±12 V DC och ±15 V DC.

Dessutom ger modellerna med en utgång möjlighet till ±10 procent justering av utgångsspänningen via ett externt trimmotstånd, vilket ytterligare ökar möjligheterna att möta specifika spänningskrav och optimera systemprestanda.

Verkningsgraden är upp till 89 procent beroende på modell. Temperaturområdet går från –40 °C till +105 °C. För bättre systemstyrning och säkerhet erbjuder serien fjärrstyrd på- och av-funktion, vilket möjliggör energibesparingar och säkra avstängningar.