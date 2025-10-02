Operativsystemet är en säker byggkloss

Japanska Esol (eSOL) har lyckats få sitt Posix-operativsystem Emcos (eMCOS) säkerhetscertifierat ”out of context” – det vill säga oavsett i vilket sammanhang det används. Det är enligt Esol första gången ett kommersiellt realtidsoperativsystem för multikärnor får en sådan certifiering.

Säkerhetsgodkännanden gäller i slutänden kompletta system. Men att Emcos nu är certifierat som komponent betyder att det blir enklare att certifiera ett system som använder Emcos. Det är härmed en färdigcertifierad byggkloss för fordonsindustrin.

Emcos Posix version 3.0 är certifierat upp till den högsta nivån ASIL D i fordonssäkerhetsstandarden ISO 26262 som ett SEOOC (SEooC, ”Safety Element out of Context”)

Certifieringen utfördes av SGS-TÜV Saar.

Emcos prestanda ska enligt Esol vara hög och stabil oavsett systemets hårdvaru- och mjukvarukomplexitet, vilket ska göra det särskilt lämpat för säkerhetskritiska system som är mjukvarudefinierade (Software-Defined Systems, SDx).

Traditionella SMP-operativsystem (Symmetric Multi-Processing) tappar enligt Esol prestanda när antalet kärnor ökar.