Två Risc V certifierade för fordon

TÜV SÜD har certifierat två Risc V-CPU:er från tjeckiska Codasip till personsäkerhetsstandarden ISO 26262 ASIL-B respektive ASIL-D – högsta nivån. Det betyder att de är godkända att användas i säkerhetskritiska fordonssystem. De uppfyller dessutom fordonskrav på cybersäkerhet.

CPU:n L735 når ASIL-B och L739 når ASIL-D. Båda uppfyller dessutom cybersäkerhetsstandarden ISO 21434.

Dessutom stöder båda den gryende standarden Cheri som är en teknik för att gardera programvara mot pekarfel.

Vidare stöder de Reri – Risc V:s relativt färska standard för CPU-felrapportering (RAS Error-record Register Interface).

En orsak till att L739 klarar ASIL-D är att den stöder dual-core lock-step – att jämföra två kärnor som exekverar samma kod för att upptäcka om någon av dem gör fel.

Båda har felrättande cache och minnen.

Processorerna är utvecklade i Codasips verktyg Codasip Studio, som genererar hårdvaru- och mjukvaruutvecklingsmiljöer från samma arkitekturbeskrivning.