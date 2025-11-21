JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Vad ingen sade högt på Slush: Krig är bra för affärerna

Veijo Ojanperä på vår finska systerpublikation etn.fi rapporterar från den årliga startuppmässan Slush i Helsingfors.

– Strategiska partnerskap är nödvändiga för att stärka Europas säkerhet och resiliens.

Den sammanfattningen kommer från Peter Sarlin, styrelseordförande för Nest AI och Post Scriptum, på Slush. 

Det är en diplomatisk formulering som i praktiken säger allt. Europa rustar för det ryska hotet oavsett om fred uppnås i morgon eller om det tar åratal. 

Utvecklingen av försvarsteknik accelererar, och allt fler finska företag tar den roll som tidigare fylldes av stora statliga bolag.

Nokia förde fram sitt eget budskap på Slush genom att investera i Peter Sarlins nya laboratorium för fysisk AI-utveckling, NestAI. Nokia och Tesi finansierar bolaget med totalt 100 miljoner euro och bygger samtidigt ett strategiskt partnerskap kring AI-baserade försvars- och C2-system (command and control).

För Nokia handlar det också om att stärka sin nya försvarsverksamhet – bolaget utvecklar AI native-nätlösningar, sensorteknik och integration för autonoma system åt partner i Nato-länder. 

Nest AI bidrar med bred kompetens i fysisk AI för obemannade fordon, autonoma operationer och övervakning av kritisk infrastruktur.

På Slush syntes i vid mening hur ”krig är bra affärerna” – utan att någon sade det rakt ut. 

Den finländska försvarstekniksektorn växer snabbt, och inte bara i etablerade fjärranalysspecialister som Iceye. Ett av de mest omtalade nya bolagen på Slush var Mantis Vision, en avknoppning från VTT som utvecklar hyperspektrala kameror för drönare. Systemet arbetar i videohastighet och identifierar kemiska strukturer i objekt – inklusive en kamouflerad soldat som en vanlig kamera inte kan upptäcka. Prototyper finns redan, och tekniken siktar på den snabbt växande marknaden för hyperspektral- och long-range-drönareteknik.

Ett annat finländskt namn var Crown Defence, som redan lanserat systemet Onyks Shield för skydd av kritisk infrastruktur. Parallellt utvecklar bolaget ett motmedel baserat på högenergetiska mikrovågspulser – i praktiken ett elektromagnetiskt vapen ”liknande en laser”, avsett att slå ut fiendens elektronik. Startuppen bygger också skyddsutrustning för enskilda soldater, och dess mål ligger rakt i kärnan av modern hybridförsvarsteknik.

Slush 2025 samlade över 13 000 besökare och 25 000 möten, men få kategorier visade lika tydlig tillväxt som försvarsteknik. 

Europas geopolitiska läge är mörkt, men startupp-ekosystemet reagerar allt öppnare: nästa generation sensorer, autonoma system och fysiska AI-miljöer byggs nu i snabb takt i Finland. 

Sarlins budskap om att strategiska partnerskap är nödvändiga är inte bara retorik – det är en beskrivning av en ny industri som växer just nu, och där finländska företag har ett ovanligt starkt utgångsläge.

Veijo Ojanperä är redaktör för Elektroniktidningens finska systerpublikation ETN.

21 nov 2025 15:59 - Veijo Ojanperä
Veijo Ojanperä på vår finska systerpublikation etn.fi rapporterar från den årliga startuppmässan Slush i Helsingfors.

