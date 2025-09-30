Veijo Ojanperä:

Trump stoppar energieffektivisering

Företagen har redan mogen teknik för att möta striktare krav på energieffektivet. Då drar Trump-administrationen tillbaka kraven.

Elektronikindustrin har i åratal utvecklat allt mer energieffektiva produkter. Delvis har det drivits av strängare reglering, men även konsumenterna har ställt krav. Bättre verkningsgrad betyder lägre elräkningar och mindre bortslösad energi. Nu riskerar den utvecklingen att bromsa in, på grund av beslut som fattas i Vita huset.

USA:s energidepartement (DOE) var i full färd med att förbereda en standard kallad Level VII. Den skulle skärpa kraven på energieffektivitet för externa strömförsörjning, som laddare och adaptrar. Förslaget skulle ha minskat förluster och sänkt förbrukningen även i standby-läge.

Men i februari meddelade Energidepartementet att det drar tillbaka detta förslag och liknande regler.

Det var inte en enstaka händelse. Trump-administrationen har satt i system att bromsa eller riva upp regler för energieffektivitet. Standarder som förberetts under Joe Bidens tid – till exempel för genomströmningsvärmare för gas, kylskåp, frysar och walk-in-kylrum – har tagits bort. Energidepartementet har föreslagit att reglering ska avskaffas för över ett dussin produktgrupper.

Trump-administrationen har aviserat nedskärningar i Energy Star-programmet och i effektivitetskrav för vattenarmaturer och hushållsapparater.

Miljöskyddsmyndigheten (EPA) har i sin tur föreslagit att utsläppsstandarder för fossileldade kraftverk ska rivas upp. EPA har dessutom försökt avskaffa det så kallade endangerment finding-beslutet, som ger federala myndigheter befogenhet att reglera växthusgaser.

Kritiker har anklagat energidepartementet för att ha slutat att övervaka redan gällande regler. Detta öppnar för att sämre och mer energislukande produkter kommer att nå marknaden.

Det ser ut som om Trump-administrationen vill stoppa en utveckling som företagen själva har drivit fram. Presidenten har kallat klimatförändringar och vindkraft för ”bluff” och har satt sin politiska agenda framför företagens långsiktiga arbete.

Resultatet blir märkligt: tekniken är redan mogen att möta nya krav. Men då vrids regleringen tillbaka flera år.

För amerikanska företag innebär detta ett dilemma. I ett pressmeddelande om en produkt, som anlände till ETN, framhöll företaget att produkten uppfyllde Level VII-standarden. På motfrågan om vad företaget ansåg om Trump-administrationens beslut, vägrade företaget ge någon kommentar.