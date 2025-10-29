JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. AI skapar prototyper

AI skapar prototyper

Stora språkmodeller och chattbottar har totalt förändrat förutsättningarna för programutveckling. Nu vill Lars Erik Holmqvist, professor i design och ­innovation vid Nottingham Trent-­universitetet i Storbritannien, undersöka om samma metoder också kan revolutionera hårdvaruutveckling.

Lars Erik Holmqvist har en bakgrund som interaktions­forskare, bland annat på Sics (numera Rise), och leder just nu ett forskningsprojekt ”Conversational Prototyping” där målet är att utvecklare och användare gemensamt ska kunna ta fram fungerande prototyper av nya produkter genom att diskutera med ett AI-system. Just ”diskutera” – tanken är att se utvecklingen som en pågående dialog.

Lars Erik
Holmqvist

– Språkmodellerna är bra på att läsa av intentioner och föreslå successiva förbättringar. De erbjuder ett bra gränssnitt för utveckling, säger Lars Erik Holmqvist.

– Många robotforskare an­vänder redan språkmodeller i sin programmering, så kunskapen hur man ska använda dem finns där.

I programmerarsammanhang har metoden kommit att kallas ”vibe coding”: beskriv i stora drag för en språkmodell vad du vill åstadkomma och den skriver koden åt dig. Testa, berätta vad som behöver förändras, och kör processen ett varv till. Men nu ska det alltså göras för fysiska produkter som interagerar med sin omgivning genom tryckknappar, sensorer och skärmar.

Idén dök upp för drygt två år sedan, efter en del experimen­terande med Chat GPT för programmering.

– Jag började fundera på om man kunde få Chat GPT att göra någonting fysiskt. Istället för att be den om kod för att tända en lampa ville jag få den att tända lampan själv. Det var så projektet föddes.

– Första gången jag frågade om den kunde tända en lampa svarade den för övrigt ”absolut inte”, det var visst en alldeles för trivial uppgift. Men efter ett tag gick det bättre.

Huvudmålet för Conversational Prototyping är att ­producera en testbädd som illustrerar hur dialog-prototypande av fysiska produkter kan gå till, samt förstås att utvärdera om det är bättre än direkt kodning på klassiskt vis. Som ett exempel på vad en dialog kan tillföra nämner Lars Erik Holmqvist ett spel som tagits fram inom projektet, där tre tryckknappar med olika färg – röd, blå, grön – tänds och släcks.

– Vi hade kommit till ett läge där direkta kommandon fungerade. Skriv ”tänd den röda knappen” och den tänds. Då frågade vi ”kan du tända lila?” och man såg att språkmodellen tänkte efter ett ögonblick innan den tände både den röda och den blå knappen. Det var kunskap som fanns i modellen, det var ingenting vi hade lärt den.

Ett annat, och kanske tydligare, exempel på hur det skulle kunna fungera finns i en konceptfilm som projektet har publicerat:

där en liten robot, modellerad efter huvudfiguren i Pixarfilmen Monsters, Inc., först visar att den kan vifta med en arm i taget – det kommandot är direktkodat – innan operatören aktiverar språkmodellen och ger kommandot ”Dance like Monster”.

Artikeln är tidigare publicerad i magasinet Elektroniktidningen.
Prenumerera kostnadsfritt!

Cute? Javisst, men också praktisk nytta. Det hade tagit sin tid att programmera in dansstegen med direkt kodning, men AI gjorde jobbet. Även om det skulle krävas ett par iterationer för att få det så bra som på filmen är det fortfarande lättare än att koda för hand. Och det är där dialog-prototypandet en dag kan bevisa sitt värde: genom att göra det lättare att gå från en rå vifta-på-armen-prototyp till någonting som faktiskt dansar.

– Det första steget i att konstruera en fysisk produkt är i allmänhet att bygga en enkel prototyp som illustrerar idén. Sedan är det tyvärr ett stort steg att gå från den till en produkt som går att tillverka och sälja i stor skala, och vi hoppas kunna hjälpa till att överbrygga det steget, säger Lars Erik Holmqvist.

FAKTA

Projektet ”Conversational Prototyping: Leveraging generative AI to support iterative device production and testing” har fått finansiering, £100 000, av Pro2, ett brittiskt forskningsnätverk som drivs av en lång rad universitet samt Microsoft Research. Projektet inleddes i september 2024 och ska avslutas nu i oktober. 

Det har tre uppsatta leveransmål:

1. Den testbädd som beskrivs i artikeln.

2. En uppsättning prompter och kommandon för språkmodellen.

3. En utvärdering av arbetssättet, jämfört med traditionell kodning.
 
-15/11 # Swerim sajt, box

Prenumerera på Elektroniktidningens nyhetsbrev eller på vårt magasin.

AI skapar prototyper
29 okt 2025 14:53 - Lennart Bonnevier
AI skapar prototyper

Stora språkmodeller och chattbottar har totalt förändrat förutsättningarna för programutveckling. Nu vill Lars Erik Holmqvist, professor i design och ­innovation vid Nottingham Trent-­universitetet i Storbritannien, undersöka om samma metoder också kan revolutionera hårdvaruutveckling.

IntervjuerLäs mer...
Globalfoundries bekräftar utbyggnaden i Dresden
29 okt 2025 11:28 - Per Henricsson
Globalfoundries bekräftar utbyggnaden i Dresden

I somras kunde den tyska tidningen Handelsblatt avslöja att det amerikanska foundryt Globalfoundries och den tyska staten var nära att enas om ett stöd på flera hundra miljoner euro för en utbyggnad av fabriken i Dresden. Igår besökte landets förbundskansler Friedrich Merz fabriken samtidigt som Globalfoundries släppte ett pressmeddelande som bekräftade planerna.

NyheterLäs mer...
Productronica firar 50 år
29 okt 2025 10:23 - Per Henricsson
Productronica firar 50 år

Den 18–21 november firar produktionsmässan Productronica i München sitt 50-årsjubileum. Årets upplaga har fokus på tre områden: avancerad kapsling, kraftelektronik och tillförlitlig elektronik.

NyheterLäs mer...
Nvidia investerar miljarder i Nokia
29 okt 2025 08:40 - Per Henricsson
Nvidia investerar miljarder i Nokia

AI-jätten Nvidia ska köpa nytryckta aktier i Nokia för en miljard dollar vilket ger 2,6 procent av rösterna. Affären presenteras som ett samarbete mellan bolagen med fokus på AI i radionätet plus fiberoptisk kommunikation i datacentren.

NyheterLäs mer...
En FPGA med kvantkryptoskydd
29 okt 2025 08:41 - Per Henricsson

MachXO5-NX TDQ är enligt amerikanska Lattice den första FPGA-familjen med skydd mot både dagens typ av attacker och framtida kvantdatorer, så kallad post-quantum cryptography, PQC. Kretsarna bygger på företagets Nexusplattform och passar för datacenter, kommunikation, industri och fordon.

ProduktLäs mer...
Tria: Generativ AI i inbyggda system kan röststyra robotar
28 okt 2025 09:07 - Jim Beneke, Tria
Tria: Generativ AI i inbyggda system kan röststyra robotar

Generativ AI gör det möjligt att använda chattbottar i kundtjänst och smarta högtalare i hemmet. Tekniken med taligenkänning är bara i sin linda men den är ändå på väg att ta steget in i robotiken, där den bidrar till att utveckla algoritmer som bättre styr rörelser och att initiera strategier för att utföra viktiga uppgifter.

Technical PapersLäs mer...
Ericsson skaffar lokaler i city
28 okt 2025 09:06 - Per Henricsson

Telekomjätten Ericsson har fått mycket uppmärksamhet för beslutet att dra ned på lokalerna i Kista men har samtidigt hyrt ett mindre kontor nära centralstationen. Det handlar om 600 till 800 kvadratmeter som Google lämnat, skriver Fastighetsvärlden.

NyheterLäs mer...
Nordic Chip Collaboration: En timme om kapital
28 okt 2025 07:47 - Per Henricsson
Nordic Chip Collaboration: En timme om kapital

Den 13 november bjuder Business Sweden tillsammans med sina kollegor i Finland och Norge in till ett webbinarium om finansiering av halvledarbolag.

NyheterLäs mer...
Qualcomm ger sig in i AI-molnet
28 okt 2025 07:41 - Jan Tångring
Qualcomm ger sig in i AI-molnet

Elva procent steg den amerikanska mobilprocessorjätten Qualcomm på börsen efter att ha annonserat att det blåser nytt liv i sin AI-acceleratorfamilj för att serva den omättliga AI-industrin med beräkningskraft.

NyheterLäs mer...
Han har påtat med sitt kontrollprotokoll i 25 år
28 okt 2025 07:17 - Jan Tångring
Han har påtat med sitt kontrollprotokoll i 25 år

Automationsprotokollet VSCP har just fyllt 25 år. Det meddelar huvud­utvecklaren Åke Hedman, 68 år. Hobbyn äter det mesta av hans fritid.

IntervjuerLäs mer...
Europeisk AI-krets släpps 2026
27 okt 2025 15:56 - Jan Tångring
Europeisk AI-krets släpps 2026

Nederländska Axelera lanserar en AI-krets för nästa generations AI – den som inte bor i molnet utan bland oss.  Tillämpningsområdena ska ligga mellan edge och företagsservrar, och robotar.

ProduktLäs mer...
Ericsson och Nokia samarbetar om videokodning för 6G
27 okt 2025 15:15 - Per Henricsson
Ericsson och Nokia samarbetar om videokodning för 6G

Telekomjättarna Ericsson och Nokia utvecklar tillsammans med Fraunhofer Heinrich Hertz Institute (HHI) i Berlin nästa generations standard för videokodning. Det kan bli en nyckelteknik för videoupplevelser över 6G.

NyheterLäs mer...
FET-transistorn fyller hundra
27 okt 2025 09:45 - Per Henricsson
FET-transistorn fyller hundra

I år är det hundra år sedan fälteffekttransistorn först dokumenterades. Det skedde genom en patentansökan den 22 oktober 1925 av Julius Lilienfeld.

NyheterLäs mer...
Eclipse: Ta makten över AI med öppna verktyg
27 okt 2025 08:16 - Mike Milinkovich, Eclipse
Eclipse: Ta makten över AI med öppna verktyg

När vi pratar med företag som börjat använda AI för utveckling finns ett tydligt mönster. Å ena sidan finns en stor entusiasm över alla nya möjligheter – som man hoppas ska komma till nytta tämligen omgående. Å andra sidan får vi samtidigt höra om farhågor över allt som kan tänkas bromsa deras AI-utveckling.

Technical PapersLäs mer...
Upprop: Öppen infrastruktur inte gratis
27 okt 2025 07:20 - Jan Tångring
Upprop: Öppen infrastruktur inte gratis

Kommersiella mjukvaruföretag är allt större användare av fria tjänster skapade för öppen källkod. Det är inte hållbart. Det säger ett upprop från några av de som driver tjänsterna.

TeknikLäs mer...
Ericssons kontor blir bostäder
24 okt 2025 15:42 - Per Henricsson
Ericssons kontor blir bostäder

När Ericsson lämnar delar av sina lokaler i Kista vid årsskiftet är huvudspåret för fastighetsbolaget Corem, som äger husen, att bygga om dem till bostäder. Det skriver nyhetsbyrån Direkt.

NyheterLäs mer...
En förstärkare för audiofiler
24 okt 2025 14:25 - Per Henricsson
En förstärkare för audiofiler

MUSES8921 är en dubbel JFET-baserad operationsförstärkare för krävande ljudapplikationer i allt från hemelektronik och studioutrustning till bärbara enheter och bilstereo. Kretsen bygger på japanska Nisshinbo Micro Devices femtiåriga erfarenhet av förstärkardesign.

ProduktLäs mer...
Silex blev Årets fotonikföretag
24 okt 2025 10:34 - Per Henricsson
Silex blev Årets fotonikföretag

Silex Microsystems grundades för 25 år sedan och har utvecklats till ett världsledande foundry för mikromekanik. Tekniken är tätt knuten till fotonikindustrin, och resulterar i mindre, snabbare och effektivare system.

NyheterLäs mer...
Curl-pappan: AI-slask kväver öppen källkod
24 okt 2025 15:45 - Jan Tångring
Curl-pappan: AI-slask kväver öppen källkod

Flera öppenkodsprojekt dränks av AI-genererade felaktiga buggrapporter. Daniel Stenberg berättar hur de drabbar hans projekt Curl.

TeknikLäs mer...
Sågverkens nya verktyg: Lokala datacenter, öppen källkod och 5G
24 okt 2025 08:52 - Göte Andersson
Sågverkens nya verktyg: Lokala datacenter, öppen källkod och 5G

De tre sågverksföretagen Fiskarheden, Norra Skog och SCA vill ersätta Windowsdatorer och proprietär programvara med lokala datacenter, virtuella dataplattformar, programvara baserad på öppen källkod och lokal 5G-täckning. 

REPORTAGELäs mer...
MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus
Bidrag från
branschens experter
Nya produkter
Senaste nyheter

Rainer Raitasuo

Rainer
Raitasuo
+46(0)734-171099 rainer@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)