Wallenbergs AI-superdator hamnar i Linköping

Sferical AI blir namnet på Wallenbergssfärens gemensamma AI-superdatorbolag. Ericsson, Saab, Astrazeneca och SEB investerar i två Nvidia-”superpoddar” av senaste generation. De placeras båda i Linköping.

Företagen annonserade satsningen i maj. Sfericals superdator är baserad på Nvidias nya chipgeneration Blackwell. Den ska stå klar i mitten av nästa år.

Sferical ska ”stärka svensk konkurrenskraft”. Det har annonserats gigantiska investeringar i AI i år. USA gick ut starkt med fem biljoner kronor i januari. EU hängde på med två biljoner i februari.

Alla köper de AI-superdatorer baserade på AI-grafikkort från Nvidia, vars vd har blivit i hedersdoktor på Linköpings universitet i samband med affärerna.

Linköping har redan sedan tidigare en Nvida-superdator under uppbyggnad, Arrhenius, men den baseras bara på förra chipgenerationen Hopper.Sedan tidigare finns Berzelius på förrförra generationen Ampere.

Vd för Sferical blir Jenny Nordlöw. Anders Ynnerman blir styrelseordförande.