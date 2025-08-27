JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Konsensus: Därför kraschade Northvolt

Konsensus: Därför kraschade Northvolt

Northvolt gick under för att det gjorde för mycket på en gång istället för att koncentrera sig på att få igång celltillverkningen. Detta enligt Northvolts tidigare miljöchef Emma Nehrenheim. Analyserna har varit många om orsaken till Northvolts fall. Men härmed utropar Elektroniktidningen spaningen om det höga tempot till konsensus.

Hon är den senaste att säga det. Strax innan hörde vi det från Dan Cook. Vd för Northvolts nya ägare Lyten. 

Sveriges radio – uppenbarligen med Dan Cook som källa – beskriver det som att Northvolt fortsatte att expandera trots att det hade problem med produktionen.

– All heder åt det som Northvolt försökte åstadkomma. Med detta sagt var det en monumental uppgift de tog på sig, citerar Sveriges Radio.

Strax före sommaren släppte Mikaela Lundh en bok om Northvolt. Hon var tidigare på Northvolts strategiavdelning. Mikaela Lundh formulerar sig på detta sätt:

– Med facit i hand hade ett mer modulärt gradvis skalbart fabrikskoncept sannolikt kunnat minska risken. Det hade gett utrymme att testa teknik, kvalitet och organisation innan man skalade upp. Istället byggdes flera fabriksdelar parallellt, under press från både marknad och media. Produktionsstarten försenades men kapitalkostanden tickade på.

– Hastigheten blev deras akilleshäl.

Hennes efterklokhet: 

– Genom att bygga fabriker i mindre skalor och sedan expandera successivt efter uppnådda milstolpar hade de kunnat minska risken för förseningar och budgetöverdrag.

Debatten har gått hög. Konkursen har skyllts på allt från teknisk inkompetens hos ledningen till sabotage från kinesiska utrustningstillverkare. Men idag tycks det höga tempot ha blivit den dominerande förklaringsmodellen. Elektroniktidningen sammanfattar på detta sätt: Northvolt gick ut för starkt och tvingades bryta.

– Det är lätt att vara efterklok, säger Emma Nehrenheim, om denna analys. 

Men det fanns även ”förkloka” som såg problemet innan det manifesterade sig. Vd för serbiska battericellsuppstarten Elevenes insåg risken med snabb uppskalning ett par år innan konkursen.

– När Northvolt skulle skala upp, gjorde de det för fort och tekniken hann inte mogna. De borde ha gjort mer tekniskt arbete i en mindre skala och spenderat kanske 2–3 år med att bokstavligt talat leva med pilotlinjen, arbeta med den, förbättra den.

– Jag är medveten att detta skulle ha fördröjt projektet med kanske 2–3 år. Men nu är utfallet detsamma – till en betydligt ­högre kostnad.

En annan europeisk batteristartup (anonym) beskrev risken på detta sätt strax innan Northvolt i september 2024 annonserade omfattande omstruktureringar:

– Det är att ta en extremt hög risk att bygga stort innan man har erfarenhet. Man riskerar att mångdubbla de misstag man gör om man inte först skaffar sig några års produktionserfarenhet på 100–200 MWh per år för att förbättra processen, innan man skalar upp.

En god nyhet i intervjun med Ny Teknik är att Emma Nehrenheim bekräftar att Northvolt till slut faktiskt lyckats rampa upp cellproduktionen i volym. Det var något som hävdades under presskonferensen om Lytens köp. Och nu bekräftas det av Emma Nehrenheim, en idag oberoende part.

Genombrottet skedde ironiskt nog i maj strax innan produktionen lades i malpåse.

– Vi fick ut material, signifikanta ton i storskalig produktion, som höll batterikvalitet och som gick till kund, säger hon till tidningen Ny Teknik.

Det är en god nyhet eftersom det talar för möjligheten att Skellefteå faktiskt kan bli en volymleverantör av litiumjonbattericeller, när allt kommer omkring, efter sju sorger och åtta bedrövelser.

Allt vad Lyten sagt tyder på att de tänker starta upp den frysta produktionen av litiumjonbatterier i Skellefteå när köpet är klart. 

Det återstår fortfarande att bevisa att cellerna är konkurrenskraftiga i prestanda och att Skellefteå kan rampa upp produktionen till nivå där kostnaderna för att producera dem är rimliga – det är detsamma som att säga att produktionen behöver ha en hög yield – att cellerna som produceras är av god kvalitet, så att de inte måste kastas.

Northvolts köpare  Lyten följer även ett helt annat spår:  litiumsvavelbattericeller. Lyten har en liten produktion som de försöker skala upp – och Lyten har kunder inom nischtillämpningar inom militär och rymd. 

Lyten har förhoppningar om att en vacker dag kunna adressera fordon med litiumsvavelcellerna – de överlever för få laddcykler idag. 

Men volymtillöverkning av sådana celler ligger i så fall många år in i framtiden.

Det finns ingen efterfrågan eftersom marknaden är mycket nöjd med LFP-celler. Och det existerar som sagt ingen volymproduktion av laddtåliga litiumsvavelceller. Först måste de kunna tillverkas. Därefter behöver man hitta effektiva metoder att tillverka dem i stora volymer.  Att kunna tillverka battericeller är en sak.  Att kunna tillverka dem konkurrenskraftigt i stora volymer är en annat sak.

24 # Comsol box

Prenumerera på Elektroniktidningens nyhetsbrev eller på vårt magasin.

Konsensus: Därför kraschade Northvolt
27 aug 2025 10:31 - Jan Tångring

Northvolt gick under för att det gjorde för mycket på en gång istället för att koncentrera sig på att få igång celltillverkningen. Detta enligt Northvolts tidigare miljöchef Emma Nehrenheim. Analyserna har varit många om orsaken till Northvolts fall. Men härmed utropar Elektroniktidningen spaningen om det höga tempot till konsensus.

NyheterLäs mer...
Finsk superstark navmotor tar in 280 miljoner kronor
27 aug 2025 09:14 - Per Henricsson
Finsk superstark navmotor tar in 280 miljoner kronor

Skippa drivlinan, sätt motorerna i hjulen. Det är budskapet från finska Donut Lab som i början av året lanserar en ny generation av sin navmotor med högre vridmoment samtidigt som vikt och energiförbrukning bantats. Nu fyller företaget på kassan med 25 miljoner euro.

NyheterLäs mer...
Europas 30 största mönterkortstillverkare
27 aug 2025 08:11 - Per Henricsson
Europas 30 största mönterkortstillverkare

Den sista december 2024 fanns det fortfarande 178 företag med 194 mönsterkortsfabriker i Europa. Sedan dess har fyra fabriker lagts ned, konstaterar det tyska analyshuset Data4PCB.

NyheterLäs mer...
Testa eventkameran på Pi 
26 aug 2025 15:59 - Jan Tångring
Testa eventkameran på Pi 

Franska Prophesee släpper ett utvecklingspaket för Raspberry Pi med en av sina kameramoduler. Det går att förhandsbeställa från idag.

ProduktLäs mer...
Död räkning utmanar satellitnavigering
26 aug 2025 14:52 - Per Henricsson
Död räkning utmanar satellitnavigering

Med hjälp av en mikromekanisk tröghetssensor (IMU) från Murata och algoritmer från finska Nordic Inertial går det att hålla koll på positionen upp till en timme efter det att du tappat kontakten med ett satellitpositioneringssystem. Noggrannheten ligger på någon meter, uppger de två företagen.

ProduktLäs mer...
Boka in årets grafenkonferens
26 aug 2025 11:10 - Per Henricsson
Boka in årets grafenkonferens

Den 7 och 8 oktober är det återigen dags för Swedish Graphene Forum, Sveriges största konferens om 2D-material. Denna gång förlagd till Västerås.

NyheterLäs mer...
Första standarden för e-garn
26 aug 2025 10:20 - Per Henricsson
Första standarden för e-garn

För att förenkla kommunikationen mellan tillverkare och kunder men också för att standardisera produkttestning och underlätta materialval har Global Electronics Association (fd IPC) tagit fram vad som är den första standarden för ledande garn.

NyheterLäs mer...
100 miljoner uppkopplade gatlampor
25 aug 2025 15:23 - Per Henricsson
100 miljoner uppkopplade gatlampor

I dag finns det ungefär 33 miljoner uppkopplade gatlampor, fram till år 2030 ökar det till över 100 miljoner, enligt det Göteborgsbaserade analyshuset Berg Insight.

NyheterLäs mer...
Korea i batteriallians mot Kina
25 aug 2025 15:25 - Jan Tångring

De tre stora koreanska batterillerverkarna startar ett antal projekt tillsammans med de två stora elbilstillverkarna. Företagen kraftsamlar mot Kina.

NyheterLäs mer...
Belgien får fotonikfoundry
25 aug 2025 13:27 - Per Henricsson
Belgien får fotonikfoundry

I det som en gång var Onsemis halvledarfabrik – och som sedan startade om som galliumnitridfoundry – ser det nu ut att bli ett fotonikfoundry, skriver belgiska The Brussels Times.

NyheterLäs mer...
Tryckpress för tryckt elektronik flyttar till Norrköping
25 aug 2025 13:28 - Per Henricsson
Tryckpress för tryckt elektronik flyttar till Norrköping

I morgon är flytten av kanadensiska Ynvisibles tryckpress från Linköping till Norrköping formellt klar. Då invigs rulle-till-rullemaskinen som bland annat kan trycka teckenfönster.

NyheterLäs mer...
USA köper 9,9 procent av Intel
25 aug 2025 09:10 - Per Henricsson
USA köper 9,9 procent av Intel

Den amerikanska staten köper nytryckta aktier i Intel för 8,9 miljarder dollar vilket ger en ägarandel på 9,9 procent. Investeringen görs för att säkra byggandet av halvledarfabriker med spjutspetsprocesser i USA.

NyheterLäs mer...
Tesla väljer kinesisk AI i Kina
22 aug 2025 16:27 - Jan Tångring

I USA använder Elon Musk sin egen chattbott Grok för AI-chatt i Teslabilar. Men i Kina följer Tesla kinesiska biltillverkare i spåren och väljer teknik från kinesiska Deepseek och Bytedance.

NyheterLäs mer...
Wallenbergs AI-superdator hamnar i Linköping
22 aug 2025 13:39 - Jan Tångring
Wallenbergs AI-superdator hamnar i Linköping

Sferical AI blir namnet på Wallenbergssfärens gemensamma AI-superdatorbolag. Ericsson, Saab, Astrazeneca och SEB investerar i två Nvidia-”superpoddar” av senaste generation. De placeras båda i Linköping.

NyheterLäs mer...
AI hjälper forskare förutsäga batteriers livstid
22 aug 2025 11:02 - Jan Tångring
AI hjälper forskare förutsäga batteriers livstid

En AI-modell som ger en mer exakt bild av battericellers åldrande under olika användningsmönster – det har forskare vid Uppsala och Ålborgs universitet tagit fram.

NyheterLäs mer...
Mittuniversitetet får AI-labb
22 aug 2025 10:35 - Jan Tångring

För 16 miljoner kronor ska Mittuniversitetet bygga ett nytt AI-labb. Det ska stärka både forskningsmiljön och AI-utbildningarna. 

NyheterLäs mer...
Lura AI-agenten med kommando dolt i bild
21 aug 2025 16:36 - Jan Tångring
Lura AI-agenten med kommando dolt i bild

Det går att gömma en prompt i en bild så att den presenteras för en AI-agent först när den komprimerats. Ett cybersäkerhetsföretag visar att det den vägen går att smuggla kommandon förbi både säkerhetsfilter och användarens ögon.

NyheterLäs mer...
Elektronikmässan tillbaka på Åby arena
21 aug 2025 10:32 - Per Henricsson
Elektronikmässan tillbaka på Åby arena

När elektronikmässan arrangeras i Göteborg nästa vår blir det inte ishallen i Prioritet Serneke arena som tidigare sagts utan Åby arena. Mässan kommer därmed tillbaka till den lokal som användes före pandemin.

NyheterLäs mer...
Elfärjan ska provflyga i Göteborg
21 aug 2025 10:14 - Jan Tångring
Elfärjan ska provflyga i Göteborg

Den svenska bärplansfärjan Candela P-12 ska testas i Göteborg. Den har tidigare testats i Stockholm.

NyheterLäs mer...
Effekthanteringskrets för kroppsnära produkter
21 aug 2025 09:59 - Per Henricsson
Effekthanteringskrets för kroppsnära produkter

nPM1304 är en effekthanteringskrets, PMIC, som även håller reda på laddnivån i batteriet. Nordic Semiconductors krets passar produkter som smarta ringar, kroppssensorer och träningsklockor.

ProduktLäs mer...
MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus
Bidrag från
branschens experter
Nya produkter
Senaste nyheter

Rainer Raitasuo

Rainer
Raitasuo
+46(0)734-171099 rainer@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)