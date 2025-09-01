Malmö testar bullerkamera

På Bergsgatan i Malmö finns det sedan i fredags en mikrofon, en radar och en kamera på ett av trafikljusen. Vid varje passage registreras ljudnivå, hastighet och registreringsnummer på fordonet, men det går inte att bötfälla någon för överträdelser, rapporterar SVT Skåne.

Testet ska pågå i ett halvår och är ett försök att påverka riksdagen att ändra lagen så att det ska gå att bötfälla fordon som väsnas för mycket på samma sätt som det idag går att bötfälla hastighetsöverträdelser som fångats med kameror.

– Detta är ett modernt verktyg för att få tag på de som bullrar, säger Andreas Schönström (S) till SVT Skåne.

I april i år förbjöds körning på Bergsgatan nattetid. En förhoppning är att förbudet ska kunna tas bort om det istället går att bötfälla de som bullrar.