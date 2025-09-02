Anders efter Stefan på Hectronic

Anders Rundqvist tar över som vd efter Stefan Löf på Uppsalabaserade Hectronic. Företaget utvecklar lösningar inom inbyggda system.

Anders Rundqvist anställdes på Hectronic år 2009 och har sedan 2013 haft rollen som försäljnings- och marknadschef. Han har innan dess arbetat på bland annat Ericsson och Data Respons.

Efter att ha lett Hectronic sedan 2007 kommer Stefan Löf nu att fortsätta i en rådgivande roll i företaget.

Hectronic grundades 1989 av Kjell Brunberg och är ett av Nordens ledande företag inom inbyggda system och elektronikutveckling. Kunderna finns inom industri, fordon, marinteknik och medicinteknik.

Sommaren 2011 förvärvades Hectronic av den brittiska distributören Acal som bytte namn i november 2017 till Discoverie Group.