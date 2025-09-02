JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Anders efter Stefan på Hectronic

Anders efter Stefan på Hectronic

Anders Rundqvist tar över som vd efter Stefan Löf på Uppsalabaserade Hectronic. Företaget utvecklar lösningar inom inbyggda system.

Anders Rundqvist anställdes på Hectronic år 2009 och har sedan 2013 haft rollen som försäljnings- och marknadschef. Han har innan dess arbetat på bland annat Ericsson och Data Respons.

Efter att ha lett Hectronic sedan 2007 kommer Stefan Löf nu att fortsätta i en rådgivande roll i företaget.

Hectronic grundades 1989 av Kjell Brunberg och är ett av Nordens ledande företag inom inbyggda system och elektronikutveckling. Kunderna finns inom industri, fordon, marinteknik och medicinteknik.

Sommaren 2011 förvärvades Hectronic av den brittiska distributören Acal som bytte namn i november 2017 till Discoverie Group.

18 19 20 21 36 37 38 39 # desktopsajt (2)
36 37 38 41 43 45 46 48 49 # # Comsol box (2)

Prenumerera på Elektroniktidningens nyhetsbrev eller på vårt magasin.

Göteborg får ytterligare en mätkammare för EMC
02 sep 2025 08:49 - Per Henricsson
Göteborg får ytterligare en mätkammare för EMC

Det är Jan Linders som investerar i en ny mätkammare på Lindholmen. Den kommer att bli tillräckligt stor för att kunna ta in lastbilar. Invigningen planeras till mars nästa år.

NyheterLäs mer...
Anders efter Stefan på Hectronic
02 sep 2025 08:17 - Per Henricsson
Anders efter Stefan på Hectronic

Anders Rundqvist tar över som vd efter Stefan Löf på Uppsalabaserade Hectronic. Företaget utvecklar lösningar inom inbyggda system.

NyheterLäs mer...
Några av Ikeas kommande Matterprodukter
01 sep 2025 12:27 - Jan Tångring
Några av Ikeas kommande Matterprodukter

PIR-rörelsesensor, magnetbaserad dörr- och fönstersensor, fukt- och tempsensor (bilden ovan), strömbrytare med dimmer, luftkvalitetssensor och fuktlarm – alla från Ikea och alla kommunicerandes via Matter. De kommer att dyka upp i Ikeas sortiment med början i januari.

NyheterLäs mer...
USA försvårar för Samsung och SK Hynix i Kina
01 sep 2025 10:53 - Per Henricsson

Det amerikanska handelsdepartementet beslutade i fredags att dra tillbaka det generella undantaget som koreanska Samsung och SK Hynix haft för att uppgradera sina kinesiska fabriker med amerikansk utrustning. Åtgärden kommer att göra det svårare att utöka kapaciteten och att uppgradera tekniken, skriver nyhetsbyrån Reuters.

NyheterLäs mer...
33 miljoner till Linköpings solceller
01 sep 2025 10:04 - Per Henricsson
33 miljoner till Linköpings solceller

Uppstartsföretaget Epishine har beviljats ett bidrag på 33 miljoner kronor av Energimyndigheten för att testa sina tryckta solceller i produkter som brandvarnare och hyllkantsetiketter.

NyheterLäs mer...
Malmö testar bullerkamera
01 sep 2025 08:59 - Per Henricsson
Malmö testar bullerkamera

På Bergsgatan i Malmö finns det sedan i fredags en mikrofon, en radar och en kamera på ett av trafikljusen. Vid varje passage registreras ljudnivå, hastighet och registreringsnummer på fordonet, men det går inte att bötfälla någon för överträdelser, rapporterar SVT Skåne.

NyheterLäs mer...
Jondetech lanserar sin tredje digitala sensor
29 aug 2025 15:10 - Jan Tångring
Jondetech lanserar sin tredje digitala sensor

Enligt Stockholmsbolaget Jondetech är JIRS30D världens första digitala värmeflödessensor för dynamisk temperaturmätning av kroppstemperatur (Core Body Temperature).

ProduktLäs mer...
Fyra webinarier om EU:s pilotlinor
29 aug 2025 10:31 - Per Henricsson
Fyra webinarier om EU:s pilotlinor

Den 2, 24, 25 och 30 september har du chansen att lära dig mer om tre av de europeiska pilotlinorna för halvledartillverkning, liksom designprojektet. Alla seminarierna sänds på nätet och är kostnadsfria.

NyheterLäs mer...
Smart Bench Essentials Plus: Vill ta plats på labbänken
29 aug 2025 08:18 - Per Henricsson
Smart Bench Essentials Plus: Vill ta plats på labbänken

Kraftaggregat, vågformsgeneratorer, bänkmultimetrar och oscilloskop, där har du instrumenten som ingår i amerikanska Keysights nya familj i mellanklassegmentet. Smart Bench Essentials Plus riktar sig till alla som utvecklar, testar, felsöker och kvalificerar elektronik.

ProduktLäs mer...
GaN ska ge 6G-näten effektivare effektförstärkare
29 aug 2025 08:18 - Per Henricsson
GaN ska ge 6G-näten effektivare effektförstärkare

Linköpingsbaserade Swegan ska tillsammans med Chalmers, Ericsson och Saab utveckla och tillverka effektförstärkare i galliumnitrid för frekvensområdet 7–15 GHz. Projektet stöttas av Vinnova med 7,5 miljoner kronor och ska resultera i komponenter för framtida 6G-nät och radarsystem.

NyheterLäs mer...
Säkerhetsklassad IMU från Epson
28 aug 2025 12:31 - Per Henricsson
Säkerhetsklassad IMU från Epson

Japanska Epson lanserar sin första tröghetsnavigator (IMU) som uppfyller säkerhetsstandarden IEC 61508 SIL1. M-G355QDG0 är i volymproduktion och baseras på den äldre produkten M-G366PDG0.

ProduktLäs mer...
Säg din mening om Chips Act
28 aug 2025 10:58 - Per Henricsson
Säg din mening om Chips Act

Branschorganisationen Semi Europe vill veta hur EU:s halvledarsatsning fungerar och vad det gett för resultat. Enkäten ska användas för att påverka en framtida Chips Act 2.0.

NyheterLäs mer...
Europa i rymden: Autonoma robotar kan skörda asteorider
28 aug 2025 10:15 - ESA/Elektroniktidningen
Europa i rymden: Autonoma robotar kan skörda asteorider

Sverige är en av noderna i Europeiska rymdorganisationen ESA:s projekt att ta AI ut i rymden. Målet är teknik som kan användas direkt i satelliter och rymdsystem.

NyheterLäs mer...
Tre månader tills Tre, Telenor och Tele2 släcker 2G och 3G
28 aug 2025 09:03 - Per Henricsson
Tre månader tills Tre, Telenor och Tele2 släcker 2G och 3G

Den 1 december släcks de sista sajterna i Telenors och Tres gemensamma 3G-nät i Sverige (3GIS). Även operatören Tele2, som delar 3G-nät med Telia (SUNAB), släcker de sista delarna i december. Tele2 och Telenor stänger sitt gemensamma GSM-nät mendan Telia driver sitt GSM-nät ytterligare två år.

NyheterLäs mer...
Testa Nvidias senaste robotdator
27 aug 2025 15:32 - Jan Tångring
Testa Nvidias senaste robotdator

Nvidia släpper en utvecklingsats kring sin robotikprocessorfamilj Jetson, nu baserad på den nya arkitekturen Blackwell. Jetson AGX Thor lovar 7,5 gånger mer AI-beräkningskraft och 3,5 gånger högre energieffektivitet än föregångaren Jetson Orin.

ProduktLäs mer...
Konsensus: Därför kraschade Northvolt
27 aug 2025 10:31 - Jan Tångring
Konsensus: Därför kraschade Northvolt

Northvolt gick under för att det gjorde för mycket på en gång istället för att koncentrera sig på att få igång celltillverkningen. Detta enligt Northvolts tidigare miljöchef Emma Nehrenheim. Analyserna har varit många om orsaken till Northvolts fall. Men härmed utropar Elektroniktidningen spaningen om det höga tempot till konsensus.

NyheterLäs mer...
Finsk superstark navmotor tar in 280 miljoner kronor
27 aug 2025 09:14 - Per Henricsson
Finsk superstark navmotor tar in 280 miljoner kronor

Skippa drivlinan, sätt motorerna i hjulen. Det är budskapet från finska Donut Lab som i början av året lanserar en ny generation av sin navmotor med högre vridmoment samtidigt som vikt och energiförbrukning bantats. Nu fyller företaget på kassan med 25 miljoner euro.

NyheterLäs mer...
Europas 30 största mönterkortstillverkare
27 aug 2025 08:11 - Per Henricsson
Europas 30 största mönterkortstillverkare

Den sista december 2024 fanns det fortfarande 178 företag med 194 mönsterkortsfabriker i Europa. Sedan dess har fyra fabriker lagts ned, konstaterar det tyska analyshuset Data4PCB.

NyheterLäs mer...
Testa eventkameran på Pi 
26 aug 2025 15:59 - Jan Tångring
Testa eventkameran på Pi 

Franska Prophesee släpper ett utvecklingspaket för Raspberry Pi med en av sina kameramoduler. Det går att förhandsbeställa från idag.

ProduktLäs mer...
Död räkning utmanar satellitnavigering
26 aug 2025 14:52 - Per Henricsson
Död räkning utmanar satellitnavigering

Med hjälp av en mikromekanisk tröghetssensor (IMU) från Murata och algoritmer från finska Nordic Inertial går det att hålla koll på positionen upp till en timme efter det att du tappat kontakten med ett satellitpositioneringssystem. Noggrannheten ligger på någon meter, uppger de två företagen.

ProduktLäs mer...
MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus
Bidrag från
branschens experter
Nya produkter
Senaste nyheter

Rainer Raitasuo

Rainer
Raitasuo
+46(0)734-171099 rainer@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)