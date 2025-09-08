Svenskt förarstöd i nya BMW:n

Tyska BMW blir den första biltillverkaren att använda Qualcomms systemkrets Snapdragon Ride tillsammans med en gemensamt utvecklad ADAS- och självkörningsstack. Delar av den kommer från Arriver, som var en del av Veoneer innan det köptes av Qualcomm år 2022.

BMW:s nya elbilsplattform Neue Klasse kommer successivt att användas i hela företagets elektriska modellprogram. Först ut är nästa generation av mellanklass-SUV:en iX3 som förutom ett nytt format på skärmen, ett nytt användargränssnitt, snabbare laddning och större batteri har intressanta förändringar under huven.

BMW blir den första biltillverkaren att använda Qualcomms systemkrets Snapdragon Ride tillsammans med en ny ADAS- och självkörningsstack. Den senare har utvecklats i nära samarbete med Qualcomm. I praktiken handlar det om Arriver, det som tidigare var en del av svenska Veoneer.

Qualcomms kretsar går sedan länge att hitta i många biltillverkares infotainmentsystem men har haft svårare att ta plats när det kommer till självkörning och förarstöd. Köpet av Arriver, och samarbetet med BMW, gör att Qualcomm nu bevisat att de fungerar. Och dessutom med en kund i premiumsegmentet.

Snapdragon Ride Pilot Automated Driving System är validerad i 60 länder, med målet att vara tillgänglig i över 100 länder till 2026, skriver Qualcomm i ett pressmeddelande.

Plattformen är skalbar och börjar med en enda kamera för säkerhetsfunktioner men går att byggas ut med flera kameror och radar till självkörning enligt L2+ i både stadstrafik och motorvägsmiljö.

Funktionerna utvecklas kontinuerligt genom att erfarenheter från fordon världen över samlas in till molnet och analyseras.

Med Snapdragon Ride får iX3 funktioner som: