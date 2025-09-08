JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Batteristation på 20 MWh från Volvo

Batteristation på 20 MWh från Volvo

Volvo Energy – en del av Volvo Group - lanserar en batteristation med en kapacitet på 20 MWh, för kommersiella och industriella tillämpningar.

Batterisystemet är designat, utvecklat och tillverkat i Sverige. Batterier av detta slag kan exempelvis användas för att stödja snabbladdning där elnätets effekt är otillräcklig, eller för ödrift av byggarbetsplatser.

– Det kommer att göra faktisk skillnad genom att hjälpa våra kunder att hantera nätbegränsningar, stärka robustheten och minska sitt koldioxidavtryck säger Elisabeth Larsson, Head of Sales & Services, Volvo Energy

Detta nya så kallade ”Bess” (battery energy storage system) avtäcks officiellt på Volvo Energys Customer Day i Göteborg den 1 oktober 2025. Batteriet kommer att demonstreras och du kan få en direkt dialog med experter från Volvo Energy.

Volvo Energy beskriver det som sitt  första storskaliga Bess. I april lanserade Volvo ett 540 kWh-batteri samma kategori, PU500, med en integrerad 240 kW-laddare.

Volvo har idag ett mindre Bess på 540 kWh, med inbyggd laddare.

Illustration vid rubriken: Elektroniktidningen. Volvos pressrelease säger inget om en MCS-anslutning  – det är Elektroniktidningen som fantiserar. PU500 har CCS2.

Svenskt förarstöd i nya BMW:n
08 sep 2025 10:43 - Per Henricsson
Svenskt förarstöd i nya BMW:n

Tyska BMW blir den första biltillverkaren att använda Qualcomms systemkrets Snapdragon Ride tillsammans med en gemensamt utvecklad ADAS- och självkörningsstack. Delar av den kommer från Arriver, som var en del av Veoneer innan det köptes av Qualcomm år 2022.

Siemens stöder standard för hårdvarusäkerhet
08 sep 2025 10:42 - Jan Tångring
Siemens stöder standard för hårdvarusäkerhet

Den öppna gruppen Cheri Alliance får tyska Siemens som ny medlem. Affärsområdet EDA inom Siemens Digital Industries Software ansluter sig för att ”främja och möjliggöra en ny nivå av cybersäkerhet i EDA-branschen”.

FMV fortsätter analysera försvarets tillgång till halvledarkomponenter
08 sep 2025 08:35 - Per Henricsson
FMV fortsätter analysera försvarets tillgång till halvledarkomponenter

Regeringen ger Försvarets materielverk (FMV) i uppdrag att genomföra en fördjupad analys av tillgången till halvledarkomponenter i materielsystem av stor betydelse för Sveriges försvar.

Trump grep gästarbetare på batterifabrik
08 sep 2025 08:55 - Jan Tångring
Trump grep gästarbetare på batterifabrik

475 sydkoreanska arbetare greps i torsdags på den batterifabrik som Hyundai och LG Energy bygger i Georgia, USA. Enligt immigrationsmyndigheten fanns där personal utan arbetstillstånd.

Sexton Cortex A72-kärnor till ditt försvar
05 sep 2025 15:39 - Jan Tångring
Sexton Cortex A72-kärnor till ditt försvar

Kontron VX3124 är en VPX-modul, tre rackenheter hög, avsedd för edge-AI i realtid inom försvar, industri, rymd, flyg och transport.

Sverigechefen tror Northvolts problem är lösta
05 sep 2025 13:03 - Jan Tångring

Under vissa timmar hade linan på Northvolt Ett till slut en yield på nittio procent. Det berättar Lytens Sverigechef i en intervju i SvD idag. Han tolkar det som ett starkt tecken på att den svenska cellfabriken löst sina produktionsproblem.

40-wattare i kompaktformat
05 sep 2025 11:21 - Per Henricsson
40-wattare i kompaktformat

Schweiziska Traco Power utökar DC/DC-omvandlarna i THL-familjen med 40-wattsmodeller. Precis som föregångarna kommer de i metallkapsel med måtten 1x1 tum.

Cadence köper mjukvara av Hexagon för 30 miljarder
05 sep 2025 09:33 - Per Henricsson
Cadence köper mjukvara av Hexagon för 30 miljarder

För lite drygt 30 miljarder kronor förvärvar EDA-jätten Cadence mätteknikbolaget Hexagons verksamhet inom det som kallas Design & Engineering, i praktiken det som tidigare var MSC Systems. Cadence tar med affären ett steg mot att leverera hela verktygskedjan från chipdesign till komplett produkter.

Boka höstens mjukvarukonferens
05 sep 2025 08:51 - Per Henricsson
Boka höstens mjukvarukonferens

Årets upplaga av Stew den 13–14 november blir den 14:e i ordningen och arrangeras i år i Linköping. Årets tema är hur mjukvaruteknik, AI, modellering och simulering kan göras tillgänglig för industrin för att driva innovation.

Teslakonflikten: Nu blockerar Elektrikerna allt
04 sep 2025 15:08 - Jan Tångring

Efter att medlingsinstitutet har gett upp försöken att försona den svenska fackföreningen IF Metall med den amerikanska teknikbiljonären Elon Musk, meddelar nu fackföreningen Elektrikerna – som sympatiserar med Metall – att ”allt” deras medlemmar gör med anknytning till Tesla sätts i blockad den 16 september.

Besvikelse efter Neonodes uppgörelse med Samsung
04 sep 2025 10:16 - Per Henricsson
Besvikelse efter Neonodes uppgörelse med Samsung

När det blev känt i somras att den svenska mobilpionjären Neonode var nära att nå en överenskommelse med Samsung kring patent för pekteknik rusade aktiekursen. När utfallet blev känt igår kollapsade den.

Rymdrelaterade uppstartbolag kan ansöka om en halv miljon
04 sep 2025 10:05 - Per Henricsson

Den 6 oktober stänger ansökan till ESA BIC Sweden, som ger rymdrelaterade startups en halv miljon kronor, affärsutvecklingsstöd och experthjälp via ESA. Innovatum Science Parks inkubator i Trollhättan stöttar programmets entreprenörer i Västsverige.

Lyten behåller Northvolts chefer
04 sep 2025 09:27 - Per Henricsson
Lyten behåller Northvolts chefer

Amerikanska Lyten, som köper större delen av Northvolts verksamhet i Sverige och Polen, har idag utsett chefer. Det blir samma personer som när Northvolt drev verksamheten.

Amerikansk natriumjoncell läggs ner
04 sep 2025 08:39 - Jan Tångring

Battericelltillverkaren Natron Energy går i konkurs. Det var det första amerikanska företaget att starta produktion av natriumjonceller.

Norskportugisisk snålkrets släpper utvecklingskort
03 sep 2025 15:30 - Per Henricsson
Norskportugisisk snålkrets släpper utvecklingskort

För 99 dollar går det att komma över ett utvecklingskort med tillhörande mjukvara baserat på NP Zero, Nanopowers snålkrets implementerad i tröskellogik. Den är tänkt att sitta som spindeln i nätet mellan strömkälla, styrkrets, sensorer och periferienheter – såväl analoga som digitala.

X-Fab lanserar GaN-process i Dresden
03 sep 2025 14:19 - Per Henricsson
X-Fab lanserar GaN-process i Dresden

Specialfoundryt X-Fab breddar sitt erbjudande med en egenutvecklad process för kraftkomponenter i galliumnitrid. Processen körs i en åttatumslina på kiselwafers i tyska Dresden.

Waymo adderar allt fler orter till sin robotaxiverksamhet
03 sep 2025 12:48 - Jan Tångring
Waymo adderar allt fler orter till sin robotaxiverksamhet

Robottaxibolaget Waymo nålar ytterligare två orter på kartan över sina täckningsområden: Seattle och Denver. Testkörningar startar denna vecka. Waymo expanderar sin täckning i allt högre takt – det sitter nu 21 nålar på kartan – en av dem utanför USA, i Tokyo.

Skånska E-Sharp ska testa Axis kameror
03 sep 2025 11:53 - Per Henricsson
Skånska E-Sharp ska testa Axis kameror

Kameratillverkaren Axis har tecknat ett femårigt avtal med skånska E-Sharp om utveckling och leverans av testutrustning. Totalt handlar det om över 200 system.

Intel patenterar mjukvarudefinerad super-cpu
03 sep 2025 08:01 - Jan Tångring
Intel patenterar mjukvarudefinerad super-cpu

En multikärna där två eller fler cpu:er agerar tillsammans  som en enda mycket bred cpu som exekverar en enda programtråd – Intel har just patenterat idén.

