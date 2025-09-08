Batteristation på 20 MWh från Volvo

Volvo Energy – en del av Volvo Group - lanserar en batteristation med en kapacitet på 20 MWh, för kommersiella och industriella tillämpningar.

Batterisystemet är designat, utvecklat och tillverkat i Sverige. Batterier av detta slag kan exempelvis användas för att stödja snabbladdning där elnätets effekt är otillräcklig, eller för ödrift av byggarbetsplatser.

– Det kommer att göra faktisk skillnad genom att hjälpa våra kunder att hantera nätbegränsningar, stärka robustheten och minska sitt koldioxidavtryck säger Elisabeth Larsson, Head of Sales & Services, Volvo Energy

Detta nya så kallade ”Bess” (battery energy storage system) avtäcks officiellt på Volvo Energys Customer Day i Göteborg den 1 oktober 2025. Batteriet kommer att demonstreras och du kan få en direkt dialog med experter från Volvo Energy.

Volvo Energy beskriver det som sitt första storskaliga Bess. I april lanserade Volvo ett 540 kWh-batteri samma kategori, PU500, med en integrerad 240 kW-laddare.

Volvo har idag ett mindre Bess på 540 kWh, med inbyggd laddare.

Illustration vid rubriken: Elektroniktidningen. Volvos pressrelease säger inget om en MCS-anslutning – det är Elektroniktidningen som fantiserar. PU500 har CCS2.