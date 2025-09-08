Siemens stöder standard för hårdvarusäkerhet

Den öppna gruppen Cheri Alliance får tyska Siemens som ny medlem. Affärsområdet EDA inom Siemens Digital Industries Software ansluter sig för att ”främja och möjliggöra en ny nivå av cybersäkerhet i EDA-branschen”.

Cheri (Capability Hardware Enhanced risc Instructions) är en teknik för att bygga in skydd mot minnesfel direkt i kislet. Minnesfel orsakar många buggar och säkerhetshål.

Cheri har utvecklats i 15 år och har just börjat implementeras. Läs Elektroniktidningens artikel om Cheri från i fjol.

Cheri Alliance bildades i november i fjol. Bland medlemmarna finns företag i alla storlekar, akademi, privatpersoner, myndigheter och branschorganisationer.

– Att gå med i Cheri Alliance är en spännande möjlighet för Siemens att ta till sig den senaste utvecklingen inom cybersäkerhet, säger Abhi Kolpekwar, VP och GM för Digital Verification Technologies på Siemens Digital Industries Software, i ett pressmeddelande.