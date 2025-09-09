JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Nokiachef: Kina på väg att stänga ute Nokia och Ericsson

Nokiachef: Kina på väg att stänga ute Nokia och Ericsson

Nokias andel av den kinesiska 5G-marknaden är nere på enstaka procent. Enligt Tommi Uitto, Nokias chef för mobilnätsverksamheten, har Kina varnat för att både Nokia och Ericsson helt kommer att stängas ute med hänvisning till nationell säkerhet.

– Vi stängs ute från Kina i den nationella säkerhetens namn. Det betyder att EU måste svara på samma sätt, sade Tommi Uitto till den finska tidningen Talouselämä vid ett besök i Uleåborg.

Nokia och Ericsson har tillsammans runt tre procent av den kinesiska mobilnätsmarknaden. Nu riskerar bolagen att tappa den sista biten.

– Vi är ingen politisk aktör och vill inte ta politisk ställning. Men EU-kommissionen har ett 5G-verktygspaket där medlemsländerna rekommenderas att undvika högriskleverantörer i vissa delar av nätet, bland annat 5G. Vissa europeiska länder har genomfört detta – förbjudit högriskleverantörer. Andra har inte gjort det.

NyheterLäs mer...
Condor visar sin första prestanda-Riscfemma
09 sep 2025 08:02 - Jan Tångring
Condor visar sin första prestanda-Riscfemma

Taiwanesiska Andes amerikanska dotterdotterbolag Condor visar två år efter grundandet upp sin första kärna. Cuzo är en cpu för datacenter, neuronnätsträning och högprestandaberäkningar.

ProduktLäs mer...
Batteristation på 20 MWh från Volvo
08 sep 2025 12:48 - Jan Tångring
Batteristation på 20 MWh från Volvo

Volvo Energy – en del av Volvo Group - lanserar en batteristation med en kapacitet på 20 MWh, för kommersiella och industriella tillämpningar.

NyheterLäs mer...
Svenskt förarstöd i nya BMW:n
08 sep 2025 10:43 - Per Henricsson
Svenskt förarstöd i nya BMW:n

Tyska BMW blir den första biltillverkaren att använda Qualcomms systemkrets Snapdragon Ride tillsammans med en gemensamt utvecklad ADAS- och självkörningsstack. Delar av den kommer från Arriver, som var en del av Veoneer innan det köptes av Qualcomm år 2022.

NyheterLäs mer...
Siemens stöder standard för hårdvarusäkerhet
08 sep 2025 10:42 - Jan Tångring
Siemens stöder standard för hårdvarusäkerhet

Den öppna gruppen Cheri Alliance får tyska Siemens som ny medlem. Affärsområdet EDA inom Siemens Digital Industries Software ansluter sig för att ”främja och möjliggöra en ny nivå av cybersäkerhet i EDA-branschen”.

NyheterLäs mer...
FMV fortsätter analysera försvarets tillgång till halvledarkomponenter
08 sep 2025 08:35 - Per Henricsson
FMV fortsätter analysera försvarets tillgång till halvledarkomponenter

Regeringen ger Försvarets materielverk (FMV) i uppdrag att genomföra en fördjupad analys av tillgången till halvledarkomponenter i materielsystem av stor betydelse för Sveriges försvar.

NyheterLäs mer...
Trump grep gästarbetare på batterifabrik
08 sep 2025 08:55 - Jan Tångring
Trump grep gästarbetare på batterifabrik

475 sydkoreanska arbetare greps i torsdags på den batterifabrik som Hyundai och LG Energy bygger i Georgia, USA. Enligt immigrationsmyndigheten fanns där personal utan arbetstillstånd.

NyheterLäs mer...
Sexton Cortex A72-kärnor till ditt försvar
05 sep 2025 15:39 - Jan Tångring
Sexton Cortex A72-kärnor till ditt försvar

Kontron VX3124 är en VPX-modul, tre rackenheter hög, avsedd för edge-AI i realtid inom försvar, industri, rymd, flyg och transport.

ProduktLäs mer...
Sverigechefen tror Northvolts problem är lösta
05 sep 2025 13:03 - Jan Tångring

Under vissa timmar hade linan på Northvolt Ett till slut en yield på nittio procent. Det berättar Lytens Sverigechef i en intervju i SvD idag. Han tolkar det som ett starkt tecken på att den svenska cellfabriken löst sina produktionsproblem.

NyheterLäs mer...
40-wattare i kompaktformat
05 sep 2025 11:21 - Per Henricsson
40-wattare i kompaktformat

Schweiziska Traco Power utökar DC/DC-omvandlarna i THL-familjen med 40-wattsmodeller. Precis som föregångarna kommer de i metallkapsel med måtten 1x1 tum.

ProduktLäs mer...
Cadence köper mjukvara av Hexagon för 30 miljarder
05 sep 2025 09:33 - Per Henricsson
Cadence köper mjukvara av Hexagon för 30 miljarder

För lite drygt 30 miljarder kronor förvärvar EDA-jätten Cadence mätteknikbolaget Hexagons verksamhet inom det som kallas Design & Engineering, i praktiken det som tidigare var MSC Systems. Cadence tar med affären ett steg mot att leverera hela verktygskedjan från chipdesign till komplett produkter.

NyheterLäs mer...
Boka höstens mjukvarukonferens
05 sep 2025 08:51 - Per Henricsson
Boka höstens mjukvarukonferens

Årets upplaga av Stew den 13–14 november blir den 14:e i ordningen och arrangeras i år i Linköping. Årets tema är hur mjukvaruteknik, AI, modellering och simulering kan göras tillgänglig för industrin för att driva innovation.

NyheterLäs mer...
Teslakonflikten: Nu blockerar Elektrikerna allt
04 sep 2025 15:08 - Jan Tångring

Efter att medlingsinstitutet har gett upp försöken att försona den svenska fackföreningen IF Metall med den amerikanska teknikbiljonären Elon Musk, meddelar nu fackföreningen Elektrikerna – som sympatiserar med Metall – att ”allt” deras medlemmar gör med anknytning till Tesla sätts i blockad den 16 september.

NyheterLäs mer...
Besvikelse efter Neonodes uppgörelse med Samsung
04 sep 2025 10:16 - Per Henricsson
Besvikelse efter Neonodes uppgörelse med Samsung

När det blev känt i somras att den svenska mobilpionjären Neonode var nära att nå en överenskommelse med Samsung kring patent för pekteknik rusade aktiekursen. När utfallet blev känt igår kollapsade den.

NyheterLäs mer...
Rymdrelaterade uppstartbolag kan ansöka om en halv miljon
04 sep 2025 10:05 - Per Henricsson

Den 6 oktober stänger ansökan till ESA BIC Sweden, som ger rymdrelaterade startups en halv miljon kronor, affärsutvecklingsstöd och experthjälp via ESA. Innovatum Science Parks inkubator i Trollhättan stöttar programmets entreprenörer i Västsverige.

NyheterLäs mer...
Lyten behåller Northvolts chefer
04 sep 2025 09:27 - Per Henricsson
Lyten behåller Northvolts chefer

Amerikanska Lyten, som köper större delen av Northvolts verksamhet i Sverige och Polen, har idag utsett chefer. Det blir samma personer som när Northvolt drev verksamheten.

NyheterLäs mer...
Amerikansk natriumjoncell läggs ner
04 sep 2025 08:39 - Jan Tångring

Battericelltillverkaren Natron Energy går i konkurs. Det var det första amerikanska företaget att starta produktion av natriumjonceller.

NyheterLäs mer...
Norskportugisisk snålkrets släpper utvecklingskort
03 sep 2025 15:30 - Per Henricsson
Norskportugisisk snålkrets släpper utvecklingskort

För 99 dollar går det att komma över ett utvecklingskort med tillhörande mjukvara baserat på NP Zero, Nanopowers snålkrets implementerad i tröskellogik. Den är tänkt att sitta som spindeln i nätet mellan strömkälla, styrkrets, sensorer och periferienheter – såväl analoga som digitala.

ProduktLäs mer...
X-Fab lanserar GaN-process i Dresden
03 sep 2025 14:19 - Per Henricsson
X-Fab lanserar GaN-process i Dresden

Specialfoundryt X-Fab breddar sitt erbjudande med en egenutvecklad process för kraftkomponenter i galliumnitrid. Processen körs i en åttatumslina på kiselwafers i tyska Dresden.

NyheterLäs mer...
Waymo adderar allt fler orter till sin robotaxiverksamhet
03 sep 2025 12:48 - Jan Tångring
Waymo adderar allt fler orter till sin robotaxiverksamhet

Robottaxibolaget Waymo nålar ytterligare två orter på kartan över sina täckningsområden: Seattle och Denver. Testkörningar startar denna vecka. Waymo expanderar sin täckning i allt högre takt – det sitter nu 21 nålar på kartan – en av dem utanför USA, i Tokyo.

NyheterLäs mer...
