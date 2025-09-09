Nokiachef: Kina på väg att stänga ute Nokia och Ericsson

Nokias andel av den kinesiska 5G-marknaden är nere på enstaka procent. Enligt Tommi Uitto, Nokias chef för mobilnätsverksamheten, har Kina varnat för att både Nokia och Ericsson helt kommer att stängas ute med hänvisning till nationell säkerhet.

– Vi stängs ute från Kina i den nationella säkerhetens namn. Det betyder att EU måste svara på samma sätt, sade Tommi Uitto till den finska tidningen Talouselämä vid ett besök i Uleåborg.

Nokia och Ericsson har tillsammans runt tre procent av den kinesiska mobilnätsmarknaden. Nu riskerar bolagen att tappa den sista biten.

– Vi är ingen politisk aktör och vill inte ta politisk ställning. Men EU-kommissionen har ett 5G-verktygspaket där medlemsländerna rekommenderas att undvika högriskleverantörer i vissa delar av nätet, bland annat 5G. Vissa europeiska länder har genomfört detta – förbjudit högriskleverantörer. Andra har inte gjort det.