Northvolts projekt i Kanada insolvent

En kanadensisk domstol förklarade i torsdags fabriksbygget Northvolt Six för insolvent. Bygget av cellfabriken i Quebec har stått stilla sedan i mars då Northvolt gick i konkurs i Sverige och provinsen Quebec stoppade sin utbetalningar och tog tillbaka pengar från Northvolts bankkonton.

Lyten – som köpt delar av Northvolt i Europa – har förhandlat med Quebec, men de har inte kunnat enas om villkor för att fortsätta projektet. I förrra veckan gick en tidsfrist ut och en domstol deklarerade att projektet var insolvent.

Quebec letar efter sätt att få tillbaka mer av sina bidrag.

– Vi gör gällande vår rätt att återkräva så mycket som möjligt av vår investering. Det här äventyret har visat sig misslyckat, säger Kandas ekonomiminister Christine Fréchette.

Quebec har investerat 3,5 miljarder kronor i projektet. Nära hälften gick till moderbolaget och försvann upp i rök vid konkursen. Resten var lån till fabriksbygget i Kanada.

I mars plockade Quebec tillbaka 1,4 miljarder kronor ur Northvolts bankkonton.

Quebec vill även ha tillbaka den mark som avsatts för cellfabriken. Ett femtontal personer övervakar byggplatsen sedan i mars.

Projektet startade i september 2023.

Elektroniktidningen kommenterar att det vore en bra idé för Kanada att kolla upp om det finns någon erfaren asiatisk batteritillverkare som är intresserad av att ta över bygget.

Koreanska LG Energy bygger redan en 45 GWh-fabrik för celler och moduler med Stellatis i Ontario, Kanada. I grannlandet USA är koreanska SK, koreanska Samsung och japanska Panasonic verksamma i cellfabriksprojekt, liksom LG. De bygger tillsammans med biltillverkare.

Toyota har en alldeles egen cellfabrik i North Carolina, USA. Kompetensen kommer från tidigare samarbeten med Panasonic.