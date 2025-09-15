Nu tillverkar Xpeng elbilar i EU

Genom att tillverka bilar i Graz, Österrike hoppas kinesiska Xpeng kunna komma runt EU:s strafftullar.

Istället för att bygga en egen fabrik har Xpeng anlitat den etablerade tillverkaren Magna Steyr, som tillverkar eller har tillverkat åt bland annat Jaguar, Mercedes och Fisker.

Från bandet rullar modellerna Xpeng G6 och G9. Nästa månad ska produktionen vara uppe vid sin planerade volym.

Under första halvåret i år sålde Xpeng 8 000 bilar i Europa, främst G6. Xpeng sålde nära 200 000 bilar globalt förra året. Bolaget säljer på 46 marknader.

Sedan förra året betalar Xpengs Kinatillverkade elbilar en extra tull i Europa på 20,7 procent, utöver den normala tullen på 10 procent. Extratullen ska balansera subventioner som EU anser att Xpeng fått i Kina.

Alla kinesisktillverkade elbilar drabbas just nu av varierande strafftullar på upp till 48,1 procent – även de som tillverkas för ickekinesiska företags räkning, som BMW och Tesla.

Kina kallar EU:s extratullar för protektionism.

Den 5 september införde Kina extra fläsktullar på mellan 15,6 och 62,4 procent, vilket enligt nyhetsbyrån Reuters allmänt ses som ett svar på biltullarna. Enligt EU är fläsktullarna baserade på ”tvivelaktiga påståenden och otillräckliga bevis”.

Kina ser även över sina EU-tullar på mjölkprodukter och konjak.

Kinesiska BYD bygger elbussar i Komárom, Ungern sedan länge. Senare i år ska BYD tillverka elbilar i Szeged, samma land. Kinesiska MG planerar elbilstillverkning i Europa till år 2027