Svenskens mobilbolag tar in 1,9 miljarder

Den svenska entreprenören Carl Peis bolag Nothing har tagit in 200 miljoner dollar, knappt 1,9 miljarder kronor, skriver Financial Times. Det fem år gamla bolaget med bas i London ska använda pengarna för att bland annat utveckla ”helt nya och AI-baserade produkter”.

– När vi interagerar mer med AI kommer vi att förstå att ju mer data och kontext vi kan ge den, desto mer användbar blir den för oss … och det kommer att trigga framväxten av en ny kategori av enheter. Vilken formfaktor det blir? Jag tror inte att någon vet, sade Carl Pei till Financial Times.

Pei föddes i Kina men flyttade till Sverige som sexåring tillsammans med sin familj, där båda hans föräldrar är professorer vid Karolinska Institutet. Pei hoppade av Handelshögskolan i Stockholm år 2011 och blev känd när han var med och grundade mobiltillverkaren One Plus två år senare. Han lämnade företaget år 2020 för att grunda Nothing som även det utvecklar mobiltelefoner, smartklockar och hörlurar.

Nothing sålde enligt Financial Times över 7 miljoner smartmobiler i fjol vilket var 150 procent fler än året innan. I Sverige kostar toppmodellen runt 10 000 kronor.

Utvecklingen sker framför allt i London medan produktionen sker i Kina och Indien. Företaget omsatte 500 miljoner dollar i fjol och siktar på en miljard i år.

Bolaget värderas till 1,3 miljarder dollar inklusive det nya kapitalet på 200 miljoner dollar som precis tillförts.