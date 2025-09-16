Serb vill bygga polsk LFP-gigafabrik

Serbiska battericellstillverkaren Elevenes är redo att expandera till massvolymer och ser Polen som intressant alternativ för en investering på 600 miljoner euro i en gigafabrik.

Det berättar företaget i ett pressmeddelande. Fabriken skulle kunna börja byggas i slutet av 2027 och skulle färdig att sysselsätta 700 personer,

Nemanja

Mikać

Nemanja Mikać, grundare och vd för Elevenes, kallar Polen för potentiellt ”en av de mest attraktiva investeringsplatserna i Europa”.

En öppen arbetsmarknad, tillgång till leverantörer inom värdekedjan, närvaro av många universitet och tillgång till Västeuropas marknader – det är fördelar han räknar upp.

Huruvida investeringen faktiskt blir av hänger på ”tajmingen och beslutsamheten hos den offentliga sektorn”. Det säger Mikołaj Budzanowski, vd för EU:s investeringsfond Innoenergy i Centraleuropa, en av Elevenes största aktieägare.

Mikołaj Budzanowski efterfrågar aktivt och stödjande engagemang från offentliga aktörer, beslutsfattare och finansiella institutioner.

Mikołaj

Budzanowski

– Vi ser en enorm potential i Elevenes-projektet. Det kommer inte bara att bidra till att bygga en stark och konkurrenskraftig polsk ekonomi, utan kan också göra det möjligt för Europa att äntligen etablera en betydande position i den globala batterivärdekedjan. Det här är ett av de projekt som kan förändra spelreglerna.

Diskussioner med polska offentliga och privata aktörer pågår.

Utöver Innoenergy har Elevenes stöd av en grupp internationella investerare.

Elevenes är registrerat i Luxemburg och driver i dag mindre produktionsanläggningar på hemmaplan i Serbien.

Den senaste produkten, blade-battericellen Edge574, laddas upp till 80 procent på 12 minuter. Elevenes säger sig vara ensamt företag i Europa om kunna leverera en cell med den prestandan och lång livslängd.

Elevenes siktar på avnämare för sina celler inom bussar och lastbilar, energilagring, gruvdrift och byggindustri.

Läs Elektroniktidningens intervju med Elevenes från i fjol.