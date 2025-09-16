Elsäkerhetsverket: EMC en växande utmaning för den gröna omställningen

Solceller, belysning och fordonsladdning är produkter som kan orsaka EMC-störningar. Särskilt utsatta är radiokommunikationssystem. Elsäkerhetsverket har nu lämnat sin slutrapport om frågan.

EMC – elektromagnetisk kompatibilitet – handlar om att elektriska system ska fungera tillsammans utan att störa varandra. I takt med den gröna omställningen ökar antalet anläggningar och produkter som riskerar att orsaka störningar på framför allt radiokommunikationsprodukter.

Rapporten pekar på flera problemområden. Bristfälliga produkter och installationer, kompetensbrist och organisatoriska hinder är återkommande orsaker till EMC-problem. Radiokommunikation, både i totalförsvarets anläggningar och i civilsamhället, framhålls som det mest utsatta området. Här krävs mer forskning och systematisk kunskapsuppbyggnad för att förstå framtida störningsmönster.

En annan trend är att allt fler produkter har inbyggd radiokommunikation. De omfattas därmed av radioutrustningsdirektivet (RED) istället för lågspänningsdirektivet (LVD). För att hantera gränsdragningsproblem har Elsäkerhetsverket och Post- och telestyrelsen testat ett tätare samarbete kring marknadskontroll, något som nu permanentas.

Myndigheten framhåller också behovet av vägledningar för hur anläggningar ska utföras och hur mätningar ska genomföras och tolkas. Tydligare krav på kompetens och när oberoende tredje part bör anlitas kan bidra till högre kunskapsnivå i branschen.

Rapporten har överlämnats till Regeringskansliet och ska bidra till en snabbare och säkrare energiomställning.

Läs rapporten här