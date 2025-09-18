Flex och Renesas i samarbete kring kortmonterad kraft

Flex Power Modules, med utveckling i Kalmar, och japanska Renesas har börjat samarbeta om kortmonterade kraftlösningar för processorer inom datacenter och AI. Samarbetet kombinerar Renesas smarta kraftsteg med Flex Power Modules expertis inom vertikal kraftleverans (VPD) och avancerad tillverkning.

I takt med den ökande användningen av AI stiger även energiförbrukningen i datacentren vilket gör att effektivitet och termisk optimering i kraftmatningen får allt större betydelse. Flex och Renesas bidrag är skalbara lösningar som kan möta de snabbt växande effektbehoven hos CPU:er, GPU:er, FPGA:er, asicar och andra kretsar som används för att köra inferenser och andra energislukande uppgifter.

Den första gemensamma produkten är RRV-serien men bolagen planerar för fler moduler där Renesas smarta kraftsteg integreras i Flex DC/DC-omvandlare. Med digital styrning kan dessa skalas från två till 32 utgångar och anpassas till i princip alla matningsskenor i avancerade datorsystem.

Produkterna tillverkas i Flex globala produktionsnätverk och distribueras via Renesas kanaler.

De första produkterna är RRV29830 och RRV28830 som båda har måtten 9×10×5 mm och levererar 40 A per utgång. Totalt blir det 80 A kontinuerligt med toppströmmar upp till 160 A.

Omvandlaren är av typen 4:1 med utspänningar som ligger mellan 0,4 och 1,8 V medan inspänningsområdet är 3–15 V. RRV29830 har upp till 90 procents verkningsgrad vid 12 V in, 0,8 V ut och 50 A last, medan RRV28830 når 87 procent men har en TLVR-induktor för snabbare transientrespons.

Serien är halogenfri, optimerad för kylning på ovansidan och använder LGA-anslutningar för enkel montering. Den har inbyggt skydd mot överström och övertemperatur samt stöd för fjärrövervakning.