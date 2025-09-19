Intel får hjälp av Nvidia

Efter Softbank och den amerikanska staten är det nu Nvidias tur att köpa stamaktier för mångmiljardbelopp i Intel. En skillnad mot de två förstnämnda är att Nvidia också ska samarbeta med Intel om nya produkter för persondatorer och datacenter.

Nvidia får köpa nyemitterade stamaktier i Intel för fem miljarder dollar till priset 23,28 dollar per aktie. Den amerikanska staten betalade 20,47 dollar per aktie och köpte för 20 miljarder dollar medan Softbank investerade två miljarder dollar och betalade 23 dollar per aktie.

Av pressmeddelandet framgår också att företagen ska utveckla flera generationer av kundanpassade datacenter- och PC-produkter som accelererar tillämpningar inom datacenter-, företags- och konsumentmarknaderna.

Rent praktiskt ska Nvidias och Intels arkitekturer kopplas samman med hjälp av Nvidias NVLink.

För datacenter kommer Intel att anpassa x86-processorer så att de går att integrera med Nvidias plattformar för AI.

För persondatorer kommer Intel att utveckla och sälja x86-baserade systemkretsar med integrerade GPU-chiplets baserade på Nvidias RTX-plattform (Ray Tracing Texel eXtreme).