JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Ny kampanj: Elektroniken bakom allt

Ny kampanj: Elektroniken bakom allt

Det strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem håller efter tio år på att runda av. För att skapa något bestående, förutom alla genomförda projekt, vill programmet lyfta fram den svenska elektronikindustrin med en ny webbsida döpt till ”Elektroniken bakom allt”.

På sajten kommer du att hitta korta texter om en del av de utvecklingsprojekt som programmet initierat och som fått stöd av Vinnova. Vad hände efter projekten? Har de lett till en förbättrad och konkurrenskraftigare elektronikindustri?

Smartare elektroniksystem har också varit med och tagit fram fem handböcker och stöttat arenan för tryckt elektronik i Norrköping. Det finns artiklar om bägge.

Sajten kommer också att lyfta fram profiler i branschen och berätta om svenskutvecklad elektronik av världsklass men som få utanför den invigda skaran känner till.

Sajten öppnade igår och har från start ett dussin texter men det finns en mycket lång lista på idéer som väntar på att realiseras i form av texter, poddar och videofilmer.

Sajten är just nu en underavdelning till Smartare elektroniksystem och du hittar den här (länk).

18 19 20 21 36 37 38 39 # desktopsajt (2)
v37 v38 v39 # Box Ecoflow

Prenumerera på Elektroniktidningens nyhetsbrev eller på vårt magasin.

Ny kampanj: Elektroniken bakom allt
23 sep 2025 15:06 - Per Henricsson
Ny kampanj: Elektroniken bakom allt

Det strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem håller efter tio år på att runda av. För att skapa något bestående, förutom alla genomförda projekt, vill programmet lyfta fram den svenska elektronikindustrin med en ny webbsida döpt till ”Elektroniken bakom allt”.

NyheterLäs mer...
Konfigurerar alla MCU:er i samma verktyg
23 sep 2025 11:00 - Jan Tångring
Konfigurerar alla MCU:er i samma verktyg

Konfigurationsverktyget Graphical MCU Configurator från nederländska Embedd låter dig konfigurera anslutningar och göra andra inställningar för inte mindre än 1400 styrkretsfamiljer från tillverkare som Renesas, ST, NXP och TI.

ProduktLäs mer...
Open AI byter aktier mot Nvidia-processorer
23 sep 2025 10:37 - Per Henricsson
Open AI byter aktier mot Nvidia-processorer

Nvidia ska investera upp till 100 miljarder dollar i OpenAI. Lejonparten av pengarna ska användas för att köpa AI-kretsar från Nvidia.

NyheterLäs mer...
Modulärt testsystem för halvledarkomponenter
23 sep 2025 10:00 - Per Henricsson
Modulärt testsystem för halvledarkomponenter

MP5000 är ett rackmonterat och modulärt testsystem från Tektronix. Det är avsett för bland annat halvledarkomponenter, lasrar, lysdioder och kiselfotonik.

ProduktLäs mer...
Induo: När felaktig data ska forma smarta beslut
23 sep 2025 08:33 - Ulf Seijmer, Induo och AKKR8
Induo: När felaktig data ska forma smarta beslut

Innan jag började att driva ett företag där vi designade IoT-sensorer hade jag inte tänkt så mycket på varför en sensor skulle monteras på ett visst sätt. En temperatur var en temperatur, så länge rätt data kom in så var allt lugnt, eller?

Technical PapersLäs mer...
Prototyp av EMG-armband för muskelstyrning
22 sep 2025 15:49 - Jan Tångring
Prototyp av EMG-armband för muskelstyrning

Armbandet pratar genom att vibrera. Och lyssnar genom att tolka handrörelser med sensorer som läser av musklernas aktivitet. Nästa år ska sensorarmbandet Xband EMG lanseras. 

NyheterLäs mer...
Svenska Defensify ska säkra Siemens
22 sep 2025 10:42 - Jan Tångring
Svenska Defensify ska säkra Siemens

Den tyska teknik- och automationsleverantören Siemens oroar sig för cyberattacker mot fabriker och energinfrastruktur. Defensify i Malmö ska hjälpa till att bygga försvarsmurar.

NyheterLäs mer...
Ericsson och Nokia brädar Samsung i UK
22 sep 2025 10:21 - Per Henricsson
Ericsson och Nokia brädar Samsung i UK

Ericsson har tagit hem ett åttaårigt kontrakt med den brittiska teleoperatören Vodafone Three värt omkring 12,5 miljarder kronor. Nokias del är ungefär lika stor medan nyheten är ett bakslag för koreanska Samsung som satsat på att ta sig in i Storbritannien.

ProduktLäs mer...
Intelligent fallarm mäter benets rörelse
22 sep 2025 08:33 - Per Henricsson
Intelligent fallarm mäter benets rörelse

Genom att sätta en rörelsesensor på låret går det att få fram mycket bättre data på hur en person rör sig än när den ­sitter på ­handleden. Den så kallade Snubblometern från Lundabolaget Infonomy är utvecklad för vårdgivare som behöver bedöma resursbehov hos nya patienter, vill mäta framsteg under en rehabilitering och få larm vid fall eller ökad risk för fall.

REPORTAGELäs mer...
Anritsu: Så kommer AI att revolutionera test av trådlösa nät
22 sep 2025 08:17 - Ferdinand Gerhardes, Anritsu
Anritsu: Så kommer AI att revolutionera test av trådlösa nät

Vilka tillämpningar och ­tekniktrender driver behovet av algoritmer för ­artificiell intelligens/maskininlärning vid test och mätningar på mikrovågs- och millimetervågsområdet?

Technical PapersLäs mer...
Ultraliten mems-resonator
19 sep 2025 14:39 - Per Henricsson
Ultraliten mems-resonator

Amerikanska SiTime – som utvecklar memskretsar tänkta att ersätta kvartskristaller – har adderat en ny och betydligt mindre produktfamilj kallad Titan. Kretsarna är bara 0,46 x 0,46 mm och därmed tillräckligt små för att användas i chipletbaserade systemkretsar till bland annat mobiltelefoner.

ProduktLäs mer...
Mikrodust kompletterar skräddarsydda testsystem med standardprodukter
19 sep 2025 09:00 - Per Henricsson
Mikrodust kompletterar skräddarsydda testsystem med standardprodukter

Lundabolaget Mikrodust är på väg att lansera ett modulärt testsystem kallat Atomik. Konceptet påminner om kortsystemen PXI och cDAQ från NI men är betydligt snabbare, kompaktare och användarvänligare till en lägre kostnad.

REPORTAGELäs mer...
Intel får hjälp av Nvidia
19 sep 2025 08:36 - Per Henricsson
Intel får hjälp av Nvidia

Efter Softbank och den amerikanska staten är det nu Nvidias tur att köpa stamaktier för mångmiljardbelopp i Intel. En skillnad mot de två förstnämnda är att Nvidia också ska samarbeta med Intel om nya produkter för persondatorer och datacenter.

NyheterLäs mer...
Danisense: Cern litar till danska strömsensorer
19 sep 2025 07:41 - Loic Moreau, Danisense
Danisense: Cern litar till danska strömsensorer

Vid forskningsorganisationen Cern i Genève finns ett experimentområde kallat North Area (NA) som ingår i SPS-komplexet (Super Proton Synchrotron). Det genomgår just nu ett renoverings- och uppgraderingsprogram i två faser.

Technical PapersLäs mer...
Flex och Renesas i samarbete kring kortmonterad kraft
18 sep 2025 10:26 - Per Henricsson
Flex och Renesas i samarbete kring kortmonterad kraft

Flex Power Modules, med utveckling i Kalmar, och japanska Renesas har börjat samarbeta om kortmonterade kraftlösningar för processorer inom datacenter och AI. Samarbetet kombinerar Renesas smarta kraftsteg med Flex Power Modules expertis inom vertikal kraftleverans (VPD) och avancerad tillverkning.

NyheterLäs mer...
Svensk nervcell av plast beräknar XOR 
18 sep 2025 09:49 - Liu XOR Elektroniktidningen
Svensk nervcell av plast beräknar XOR 

En nervcell av ledande plast med funktioner liknande biologiska nervceller – det har utvecklats av en forskargrupp vid Linköpings universitet. Tillämpningar skulle i en framtid kunna bli kroppsnära sensorteknik, medicinska implantat och robotik.

NyheterLäs mer...
Analog indisk AI-processor
18 sep 2025 07:58 - Jan Tångring
Analog indisk AI-processor

Indiska Ambients strömsnåla och analoga AI-processor GPX10 Pro kan drivas av ett knappcellsbatteri. Den ska ha hundra gånger bättre prestanda än en typisk 32-bitars MCU. 

ProduktLäs mer...
Första kinesiska DUV-maskinen
18 sep 2025 07:58 - Per Henricsson

Det kinesiska foundryt SMIC har börjat testa en kinesiskutvecklad litografimaskin som potentiellt kan klara 5 nm-processer. Det handlar om en så kallad DUV-maskin från Shanghaibaserade uppstartsföretaget Yuliangsheng, skriver Financial Times.

NyheterLäs mer...
Digikey: Rätt industrisensor för din produkt
18 sep 2025 08:28 - Rolf Horn, Digikey
Digikey: Rätt industrisensor för din produkt

Sensorer spelar en avgörande roll i industriella miljöer där de omvandlar fysiska parametrar till signaler som kan användas för en mängd olika tillämpningar. Så hur gör du för att välja rätt sensor till din produkt?

Technical PapersLäs mer...
Med tryckta sensorer tar de ridsporten till nästa nivå
18 sep 2025 08:28 - Per Henricsson
Med tryckta sensorer tar de ridsporten till nästa nivå

Genom att kombinera tryckta sensorer med konventionell elektronik går det att mäta krafter och tryck i hästutrustning. Målet för uppstartsföretaget OfHorse är att i realtid ge forskare, tränare och på sikt även ryttare helt nya insikter om ­samspelet mellan häst och ­människa.

REPORTAGELäs mer...
MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus
Bidrag från
branschens experter
Nya produkter
Senaste nyheter

Rainer Raitasuo

Rainer
Raitasuo
+46(0)734-171099 rainer@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)