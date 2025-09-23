Ny kampanj: Elektroniken bakom allt

Det strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem håller efter tio år på att runda av. För att skapa något bestående, förutom alla genomförda projekt, vill programmet lyfta fram den svenska elektronikindustrin med en ny webbsida döpt till ”Elektroniken bakom allt”.

På sajten kommer du att hitta korta texter om en del av de utvecklingsprojekt som programmet initierat och som fått stöd av Vinnova. Vad hände efter projekten? Har de lett till en förbättrad och konkurrenskraftigare elektronikindustri?

Smartare elektroniksystem har också varit med och tagit fram fem handböcker och stöttat arenan för tryckt elektronik i Norrköping. Det finns artiklar om bägge.

Sajten kommer också att lyfta fram profiler i branschen och berätta om svenskutvecklad elektronik av världsklass men som få utanför den invigda skaran känner till.

Sajten öppnade igår och har från start ett dussin texter men det finns en mycket lång lista på idéer som väntar på att realiseras i form av texter, poddar och videofilmer.

Sajten är just nu en underavdelning till Smartare elektroniksystem och du hittar den här (länk).